Rezeki Makin Terbuka, 10 Weton Ini Konon Bisa Bangkit dari Kesulitan Finansial

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya seseorang harus melewati masa sulit, termasuk menghadapi persoalan ekonomi, sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih mapan.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai rezeki seseorang. Dari sekian banyak weton, terdapat beberapa yang dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perubahan kehidupan secara drastis.

Weton-weton tersebut bahkan kerap dijuluki sebagai “weton sultan” karena dalam ramalan dipercaya memiliki karakter pekerja keras, berwibawa, mudah mendapatkan kepercayaan, dan mempunyai jalan rezeki yang cukup luas.

Namun, penafsiran weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional. Ramalan tersebut tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan kaya atau terbebas dari utang. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, pengelolaan keuangan, kesempatan, serta keputusan masing-masing individu.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 10 weton yang disebut memiliki potensi bangkit dari kesulitan dan meraih kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Kamis Pahing Kamis Pahing disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter kuat dan dikenal mudah mendapatkan simpati dari orang di sekitarnya.

Dalam penafsiran primbon, pemilik weton ini memiliki sifat dermawan dan tidak segan membantu ketika ada orang yang membutuhkan.

Sikap tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka dalam membangun hubungan dengan banyak orang. Di dunia pekerjaan maupun usaha, karakter yang suka menolong dan tidak banyak menuntut dianggap dapat membuka berbagai kesempatan.

Kamis Pahing juga disebut mempunyai potensi menjadi sosok yang dipercaya memegang tanggung jawab besar. Karena itu, weton ini dipercaya dapat mengalami peningkatan kehidupan dan mencapai kondisi finansial yang lebih baik.