Rezeki Makin Terbuka, 10 Weton Ini Konon Bisa Bangkit dari Kesulitan Finansial

Weton sultan jadi juragan dan semua hutang terbayarkan kata primbon jawa
JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya seseorang harus melewati masa sulit, termasuk menghadapi persoalan ekonomi, sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih mapan.
Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai rezeki seseorang. Dari sekian banyak weton, terdapat beberapa yang dipercaya mempunyai peluang untuk mengalami perubahan kehidupan secara drastis.
Weton-weton tersebut bahkan kerap dijuluki sebagai “weton sultan” karena dalam ramalan dipercaya memiliki karakter pekerja keras, berwibawa, mudah mendapatkan kepercayaan, dan mempunyai jalan rezeki yang cukup luas.
Namun, penafsiran weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional. Ramalan tersebut tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan kaya atau terbebas dari utang. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, pengelolaan keuangan, kesempatan, serta keputusan masing-masing individu.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat 10 weton yang disebut memiliki potensi bangkit dari kesulitan dan meraih kehidupan yang lebih sejahtera.
Kamis Pahing disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter kuat dan dikenal mudah mendapatkan simpati dari orang di sekitarnya.
Dalam penafsiran primbon, pemilik weton ini memiliki sifat dermawan dan tidak segan membantu ketika ada orang yang membutuhkan.
Sikap tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan mereka dalam membangun hubungan dengan banyak orang. Di dunia pekerjaan maupun usaha, karakter yang suka menolong dan tidak banyak menuntut dianggap dapat membuka berbagai kesempatan.
Kamis Pahing juga disebut mempunyai potensi menjadi sosok yang dipercaya memegang tanggung jawab besar. Karena itu, weton ini dipercaya dapat mengalami peningkatan kehidupan dan mencapai kondisi finansial yang lebih baik.
Pemilik weton Senin Pahing digambarkan sebagai pribadi sederhana, jujur, dan memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya