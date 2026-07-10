7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Kecerdasan Tinggi dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang memiliki kecerdasan luar biasa dan rezeki besar. (freepik/krakenimages.com)
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya sebagai salah satu pedoman untuk memahami karakter, potensi, serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan yang berasal dari gabungan hari kelahiran dan pasaran Jawa ini diyakini mencerminkan berbagai sifat serta peluang yang dimiliki sejak lahir.
Sebagian orang dipercaya memiliki kecerdasan yang menonjol secara alami, sementara yang lain dikenal lebih mudah memperoleh kesempatan dalam urusan rezeki dan karier. Hal tersebut diyakini berkaitan dengan energi yang terkandung dalam weton masing-masing.
Menurut kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki kombinasi antara kemampuan berpikir yang baik dan peluang rezeki yang luas. Karena itulah, pemilik weton tersebut sering dikaitkan dengan kehidupan yang lebih mudah berkembang di berbagai bidang.
Meski demikian, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa weton bukanlah penentu mutlak nasib seseorang. Kerja keras, doa, ketekunan, dan rasa syukur tetap menjadi faktor utama dalam meraih keberhasilan dan kesejahteraan.
Baca Juga:Dibawa Sejak Lahir, 8 Weton Ini Diyakini Memiliki Rezeki Berlimpah dan Kehidupan Makmur Menurut Primbon Jawa
Dirangkum dari kanal YouTube Energi Weton, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki kecerdasan luar biasa sekaligus berpeluang memperoleh rezeki yang lapang menurut Primbon Jawa.
1. Senin Legi: pemilik kecerdasan alami dan jiwa pemimpin
Orang yang lahir pada Senin Legi memiliki kecerdasan alami yang luar biasa. Mereka cepat memahami situasi, mampu membuat keputusan cepat, dan seringkali memiliki jiwa kepemimpinan sejak muda.
Dalam hidupnya, orang Senin Legi dikenal berani mengambil risiko, cermat dalam berbicara, dan kuat dalam mempertahankan prinsip.
Rezeki mereka datang dari keberanian dan keteguhan mereka dalam berusaha. Banyak yang akhirnya sukses sebagai pengusaha, pemimpin, atau orang berpengaruh di masyarakat.
2. Selasa Pahing: pemilik kecerdasan analitis dan ketajaman batin
Selasa Pahing adalah simbol kecerdasan logis. Mereka jago menganalisis, tidak mudah dibohongi, dan memiliki intuisi bisnis yang tajam.
Dalam dunia kerja, mereka sering jadi perencana ulung dan ahli strategi. Rezeki mereka sering datang lewat kecermatan dalam melihat peluang, investasi, dan kerja keras.
Namun, mereka juga perlu belajar untuk mempercayai proses dan tidak terlalu skeptis.
3. Rabu Pon: pemilik kecerdasan sosial dan kreativitas tinggi
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama
Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina