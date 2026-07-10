7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Kecerdasan Tinggi dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya sebagai salah satu pedoman untuk memahami karakter, potensi, serta perjalanan hidup seseorang. Perhitungan yang berasal dari gabungan hari kelahiran dan pasaran Jawa ini diyakini mencerminkan berbagai sifat serta peluang yang dimiliki sejak lahir.

Sebagian orang dipercaya memiliki kecerdasan yang menonjol secara alami, sementara yang lain dikenal lebih mudah memperoleh kesempatan dalam urusan rezeki dan karier. Hal tersebut diyakini berkaitan dengan energi yang terkandung dalam weton masing-masing.

Menurut kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki kombinasi antara kemampuan berpikir yang baik dan peluang rezeki yang luas. Karena itulah, pemilik weton tersebut sering dikaitkan dengan kehidupan yang lebih mudah berkembang di berbagai bidang.

Meski demikian, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa weton bukanlah penentu mutlak nasib seseorang. Kerja keras, doa, ketekunan, dan rasa syukur tetap menjadi faktor utama dalam meraih keberhasilan dan kesejahteraan.