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Rabu, 2 September 2026 | 04.45 WIB

3 Shio yang Diramalkan akan Punya Rezeki yang Luas di Tahun 2026, Hartanya Banyak Tidak Mudah Habis

Shio yang diramalkan akan punya rezeki yang luas di tahun 2026 hingga hartanya tidak mudah habis. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan akan punya rezeki yang luas di tahun 2026 hingga hartanya tidak mudah habis. (dok: pexels)

JawaPos.com - Tahun kuda api diramalkan akan jadi waktu yang tepat untuk menjemput sebanyak mungkin harta yang bisa diraih.

Dalam penerawangan astrolog, tahun yang penuh dengan kejutan ini bisa menghadirkan banyak peluang dan kesempatan.

Bagi orang-orang yang pandai memanfaatkan, bukan tidak mungkin kekayaannya bisa naik dengan begitu drastis.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan akan punya rezeki yang luas di tahun 2026 hingga hartanya tidak mudah habis.

1. Shio Kuda 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kuda dikatakan akan memperoleh banyak pundi-pundi rupiah di tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, uang akan banyak mendatangi mereka yang bershio satu ini melalui kesuksesan bisnis.

Hoki diyakini membuat ide-ide kreatif mereka jadi laku dan bisa menghasilkan banyak sekali keuntungan.

Maka tidak heran kalau di tahun kuda api ini, mereka jadi salah satu yang bisa menambah kekayaannya dengan begitu banyak.

2. Shio Ular 

Editor: Hanny Suwindari
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