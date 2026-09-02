3 Shio yang Hidupnya Bakal Bergelimang Harta di Tahun 2026, Rezekinya Dilapangkan sampai Mudah Cari

Shio yang diramalkan hidupnya bakal bergelimang harta di tahun 2026 saat rezekinya dilapangkan sampai mudah cari uang. (dok: magnific)
JawaPos.com - Tahun kuda api dalam penerawangan astrolog dikatakan akan jadi salah satu periode yang patut dimanfaatkan.
Di tahun ini, seseorang dimungkinkan memperoleh banyak keberkahan yang bisa membuat hidupnya kian berkualitas.
Tidak hanya itu banyak hal dalam hidupnya juga diberikan banyak kemudahan lantaran hoki yang datang menyertai.
Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan hidupnya bakal bergelimang harta di tahun 2026 saat rezekinya dilapangkan sampai mudah cari uang.
1. Shio Kerbau
Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kerbau dikatakan akan jadi salah satu pihak yang cukup beruntung di tahun kuda api ini.
Astrolog meyakini, mereka akan jadi salah satu orang yang bisa memperoleh banyak uang dari banyak jalan.
Bahkan, bila diabrengi dengan keuletan dan kerja keras, bukan tidak mungkin kalau kekayaan akan datang menghampiri.
Hidup mereka pun jadi bisa beranjak paling tidak jauh dari keterbatasan ekonomi dan finansial.
2. Shio Kelinci
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya