Warisan Jadi Jalan Rezeki, 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Mengubah Harta Leluhur Jadi Kekayaan

seseorang yang menerima harta yang ditunggu-tunggu./Freepik/dikushin
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari kelahiran dengan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Berbagai tafsir dalam primbon mengaitkan weton dengan banyak aspek kehidupan, termasuk karakter, rezeki, jodoh, hingga perjalanan seseorang dalam mencapai kemakmuran.
Salah satu pembahasan yang menarik adalah mengenai warisan. Dalam kepercayaan yang berkembang di masyarakat, ada weton tertentu yang dianggap mempunyai peruntungan bagus ketika memperoleh peninggalan dari orang tua atau leluhur.
Warisan tersebut dipercaya tidak hanya berhenti sebagai harta yang dinikmati, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset maupun sumber penghasilan baru.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut mempunyai peruntungan istimewa ketika menerima warisan leluhur.
Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang mampu menjaga dan mengelola harta dengan penuh pertimbangan. Ketika mendapatkan peninggalan keluarga, mereka dipercaya tidak mudah menghabiskannya untuk kebutuhan yang bersifat sesaat.
Kemampuan melihat peluang juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan weton ini. Harta yang diterima dapat diarahkan menjadi modal usaha ataupun aset yang memiliki nilai jangka panjang.
Karena itulah, dalam tafsir primbon, warisan yang berada di tangan Senin Legi dipercaya memiliki peluang untuk terus berkembang.
Rabu Kliwon kerap mendapat predikat sebagai salah satu weton yang memiliki karakter kepemimpinan kuat. Mereka dipercaya mampu memegang tanggung jawab besar, termasuk ketika harus mengelola peninggalan keluarga.
Alih-alih sekadar menggunakan warisan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, Rabu Kliwon disebut lebih cenderung mengembangkan harta tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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