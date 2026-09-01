Siap Ketiban Rezeki? 4 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang berdasarkan kombinasi hari kelahiran dengan pasaran.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang lebih baik dalam urusan pekerjaan, usaha, dan rezeki. Mereka digambarkan mempunyai karakter kuat serta ketekunan yang dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dianggap mempunyai potensi menjalani kehidupan makmur karena didukung karakter, keberuntungan, dan naungan tertentu.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut empat weton yang disebut memiliki peruntungan makmur dan berpeluang memperoleh rezeki dalam jumlah besar.

1. Minggu Wage Minggu Wage menjadi salah satu weton yang disebut mempunyai karakter kuat dan kemauan yang sulit digoyahkan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu memiliki nilai neptu lima, sedangkan Wage bernilai empat. Dengan demikian, kombinasi keduanya menghasilkan neptu sembilan.

Pemilik weton ini dikenal mempunyai tekad besar ketika sudah menentukan tujuan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dalam perjalanan.

Kegigihan tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membantu mereka meraih hasil dari setiap usaha yang dijalankan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Minggu Wage juga dikaitkan dengan Waseso Segoro dan Dadi Kayu, yang dipercaya membawa pengaruh baik terhadap perjalanan hidup serta usaha seseorang.