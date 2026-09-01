Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 1 September 2026 | 23.26 WIB

Siap Ketiban Rezeki? 4 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

Weton paling makmur yang siap terima uang dan rezeki jumlah tak biasa./Freepik. - Image

Weton paling makmur yang siap terima uang dan rezeki jumlah tak biasa./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang berdasarkan kombinasi hari kelahiran dengan pasaran.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang lebih baik dalam urusan pekerjaan, usaha, dan rezeki. Mereka digambarkan mempunyai karakter kuat serta ketekunan yang dapat membantu membuka berbagai kesempatan dalam kehidupan.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dianggap mempunyai potensi menjalani kehidupan makmur karena didukung karakter, keberuntungan, dan naungan tertentu.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut empat weton yang disebut memiliki peruntungan makmur dan berpeluang memperoleh rezeki dalam jumlah besar.

1. Minggu Wage

Minggu Wage menjadi salah satu weton yang disebut mempunyai karakter kuat dan kemauan yang sulit digoyahkan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu memiliki nilai neptu lima, sedangkan Wage bernilai empat. Dengan demikian, kombinasi keduanya menghasilkan neptu sembilan.

Pemilik weton ini dikenal mempunyai tekad besar ketika sudah menentukan tujuan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi berbagai hambatan dalam perjalanan.

Kegigihan tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membantu mereka meraih hasil dari setiap usaha yang dijalankan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Minggu Wage juga dikaitkan dengan Waseso Segoro dan Dadi Kayu, yang dipercaya membawa pengaruh baik terhadap perjalanan hidup serta usaha seseorang.

2. Selasa Pon

Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10, berasal dari nilai hari Selasa sebesar tiga dan pasaran Pon sebesar tujuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Naluri Bisnis Tajam, 10 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Jadi Sultan - Image
Zodiak

Punya Naluri Bisnis Tajam, 10 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Jadi Sultan

Selasa, 1 September 2026 | 23.14 WIB

5 Weton yang Konon Punya Aura Keberuntungan Kuat, Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga - Image
Zodiak

5 Weton yang Konon Punya Aura Keberuntungan Kuat, Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga

Selasa, 1 September 2026 | 22.56 WIB

Cobaan Tak Membuat Goyah, 5 Weton Ini Disebut Punya Kekuatan Batin Luar Biasa - Image
Zodiak

Cobaan Tak Membuat Goyah, 5 Weton Ini Disebut Punya Kekuatan Batin Luar Biasa

Selasa, 1 September 2026 | 22.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore