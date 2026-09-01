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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 1 September 2026 | 23.14 WIB

Punya Naluri Bisnis Tajam, 10 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Jadi Sultan

Weton yang berbakat dagang dan wirausahawan hingga menjadi sultan./Freepik. - Image

Weton yang berbakat dagang dan wirausahawan hingga menjadi sultan./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kehidupan, kemampuan membaca peluang menjadi salah satu modal penting ketika seseorang ingin membangun usaha. Ada orang yang sejak awal terlihat piawai berjualan, membangun relasi, hingga mengembangkan bisnis dari skala kecil menjadi lebih besar.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, karakter dan kecenderungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa weton dipercaya mempunyai sifat yang mendukung aktivitas perdagangan dan dunia wirausaha.

Kecerdikan melihat kesempatan, kemampuan berkomunikasi, keberanian mengambil keputusan, hingga ketekunan disebut menjadi sejumlah karakter yang membuat pemilik weton tertentu dianggap memiliki bakat berdagang.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki potensi kuat dalam dunia perdagangan dan wirausaha.

1. Senin Kliwon

Pemilik weton Senin Kliwon dipercaya memiliki kepekaan dalam melihat kesempatan yang sering luput dari perhatian orang lain.

Mereka cenderung praktis dan tidak terlalu suka berlama-lama dengan sekadar angan-angan. Ketika melihat sebuah peluang yang dianggap menjanjikan, mereka lebih memilih segera menghitung risiko dan menentukan langkah.

Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu keunggulan mereka. Namun, keberanian tersebut tetap diimbangi kemampuan mengetahui kapan harus melanjutkan usaha dan kapan perlu melakukan evaluasi.

Karakter semacam ini dipercaya cocok diterapkan dalam bidang perdagangan, distribusi, kuliner, maupun retail.

2. Jumat Legi

Jumat Legi disebut mempunyai daya tarik sosial yang kuat. Pemilik weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan membangun hubungan tersebut dapat menjadi modal penting ketika menjalankan bisnis yang membutuhkan banyak pelanggan, karyawan, maupun mitra.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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