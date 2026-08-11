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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.15 WIB

Siap Jadi Sultan Sejati! 3 Weton Ini Punya Takdir Kekayaan dan Kewibawaan Kata Primbon Jawa

weton yang diramalkan kekayaannya. (dok: magnific) - Image

weton yang diramalkan kekayaannya. (dok: magnific)

JawaPos.com – Primbon Jawa menyebut ada beberapa weton yang membawa takdir sebagai sultan sejati dengan kekayaan dan kewibawaan luar biasa.

Weton-weton ini dipercaya memiliki daya tarik yang kuat, baik dalam urusan materi maupun kharisma pribadi.

Takdir mereka dipenuhi kemudahan meraih kekayaan dan dihormati bak seorang pemimpin besar.

Primbon Jawa menilai bahwa perpaduan neptu tertentu menjadikan mereka sosok penuh wibawa dan berkelas.

Kewibawaan mereka mampu membuat orang segan tanpa harus banyak bicara atau menunjukkan kekuasaan.

Jika wetonmu termasuk, kamu bisa jadi sultan sejati yang ditakdirkan hidup penuh kekayaan dan kewibawaan.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, dijelaskan bahwa ada tiga weton yang punya kekayaan dan kewibawaan bak sultan menurut primbon jawa.

1. Sabtu Kliwon

Kombinasi Sabtu dengan nilai 9 dan Kliwon bernilai 8 menghasilkan neptu 17, angka yang dianggap sangat tinggi dalam perhitungan Jawa.

Angka ini dipercaya mengandung dualitas energi yang menghubungkan dunia nyata dan alam gaib.

Editor: Hanny Suwindari
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