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Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.34 WIB

3 Shio yang Bisa Jadi Sultan Baru di Tahun 2026, Tiba-Tiba Punya Duit Banyak di Tabungan

Shio yang diramalkan bisa menjadi sultan baru di tahun 2026 saat tiba-tiba punya duit banyak di tabungan. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan bisa menjadi sultan baru di tahun 2026 saat tiba-tiba punya duit banyak di tabungan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan dikatakan akan datang menghampiri hidup dari segelintir orang di tahun kuda api ini.

Beberapa dimungkinkan bisa menjadi orang kaya baru yang memiliki banyak harta benda dan dapat hidup nyaman.

Apa yang diperoleh di tahun ini menjadi kunci tatkala rezeki bisa mengubah jalan hidup ke depannya. 

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa menjadi sultan baru di tahun 2026 saat tiba-tiba punya duit banyak di tabungan.

1. Shio Kerbau 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio kerbau dikenal memiliki ketabahan yang lebih.

Astrolog meramalkan, tahun 2026 ini akan menjadi tahun ketika sikap baik mereka akan dibalas dengan setimpal.

Kesabaran dan kerja keras selama ini dimungkinkan akan menarik banyak rezeki datang ke hidup mereka.

Malahan apa yang datang juga bisa membuat hidup mereka beranjak jikalau segalanya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

2. Shio Macan 

Editor: Hanny Suwindari
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