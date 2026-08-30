Bukan Sekadar Angka, 12 Tanggal Lahir Ini Konon Membawa Energi Kemakmuran

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang membangun kesuksesan secara perlahan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki karakter yang sejak awal mendukung pencapaian finansial.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi seseorang dalam meraih keberhasilan. Angka tertentu dipercaya membawa energi yang berkaitan dengan kepemimpinan, kreativitas, kemampuan mengelola sumber daya, dan ambisi.

Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan ukuran ilmiah untuk memastikan seseorang akan kaya atau sukses.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah tanggal lahir yang disebut mempunyai karakter kuat untuk mengejar kemakmuran. Berikut daftarnya.

1. Tanggal 1 dan 19 Mereka yang lahir pada tanggal 1 atau 19 disebut memiliki karakter mandiri serta kecenderungan menjadi pemimpin.

Kepercayaan diri dan keberanian mengambil inisiatif membuat mereka dianggap mampu membuka jalan sendiri ketika mengejar tujuan. Mereka juga dinilai memiliki gagasan kreatif serta tidak mudah mengikuti pola yang sudah ada.

Karakter tersebut membuat mereka dalam numerologi dianggap cocok menekuni bidang kewirausahaan, pekerjaan kreatif, maupun aktivitas yang memberikan ruang untuk menciptakan sesuatu yang baru.

2. Tanggal 22 dan 31 Pemilik tanggal lahir 22 dan 31 digambarkan sebagai individu yang mampu mencapai tujuan melalui konsistensi dan kerja keras.

Mereka disebut memiliki pola pikir praktis serta cukup cakap dalam mengatur berbagai sumber daya. Ketika memiliki target, mereka cenderung berusaha menyusun langkah secara bertahap hingga tujuan tersebut tercapai.