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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.22 WIB

Diam-Diam Beruntung, 5 Weton Ini Konon Punya Jalan Menuju Kemakmuran

Weton misterius yang dikaruniai kekayaan melimpah dan rezeki tak terduga. (Freepik/diana.grytsku) - Image

Weton misterius yang dikaruniai kekayaan melimpah dan rezeki tak terduga. (Freepik/diana.grytsku)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perhitungannya didasarkan pada perpaduan hari kelahiran dengan lima pasaran Jawa.

Selain membahas watak, Primbon Jawa juga memiliki berbagai penafsiran mengenai peruntungan dan rezeki. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai karakter unik yang membuat jalan kehidupannya sulit ditebak.

Dalam kepercayaan tersebut, ada weton yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki melalui berbagai jalan, termasuk kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang disebut mempunyai karakter misterius sekaligus peruntungan rezeki yang kuat.

Berikut daftarnya:

1. Senin Pon

Senin Pon mempunyai neptu 11, hasil dari nilai hari Senin sebesar empat dan pasaran Pon sebesar tujuh.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Mereka disebut mampu membangun hubungan dengan orang lain sekaligus mendapatkan simpati dari lingkungan sekitarnya.

Kemampuan tersebut dipercaya dapat menjadi modal ketika mencari peluang pekerjaan maupun sumber penghasilan.

Dalam penafsiran Primbon Jawa yang dikutip dari sumber tersebut, Senin Pon berada di bawah naungan Melangkah Baur dan Jagur Macan. Karakter yang muncul dari naungan tersebut membuat pribadi Senin Pon disebut tidak mudah dibaca oleh orang lain.

Mereka juga digambarkan memiliki pendirian kuat dan terkadang keras kepala. Namun, di balik karakter tersebut terdapat kemampuan untuk tidak mudah terpengaruh oleh hasutan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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