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Irfan Ferdiansyah
Senin, 31 Agustus 2026 | 03.57 WIB

Masa Sulit Segera Berlalu, 6 Shio Ini Diprediksi Masuk Fase Hidup Penuh Kemakmuran

seseorang yang genggam kejayaan abadi./Freepik. - Image

seseorang yang genggam kejayaan abadi./Freepik.

JawaPos.com - Dalam kehidupan, kondisi seseorang tidak selalu berada di titik yang sama. Ada kalanya perjuangan terasa begitu berat, tetapi ada pula masa ketika berbagai usaha mulai menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dalam astrologi Tiongkok, perubahan semacam ini kerap dikaitkan dengan peruntungan masing-masing shio. Sejumlah shio dipercaya memiliki peluang mengalami fase baru setelah melewati berbagai tantangan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan finansial.

Menurut ramalan, masa penuh keterbatasan yang pernah dialami sebagian pemilik shio berikut dapat menjadi pengalaman yang membentuk ketangguhan. Ketika kesempatan datang, mereka disebut mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang diramalkan memasuki periode perubahan positif dan berpeluang merasakan kehidupan yang lebih makmur.

1. Shio Kerbau – Ketekunan Berbuah Kemapanan

Pemilik Shio Kerbau dikenal memiliki karakter kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Perjalanan menuju kesuksesan mungkin tidak selalu berlangsung cepat, tetapi mereka cenderung mampu bertahan ketika keadaan sedang sulit.

Dalam ramalan tersebut, ketekunan yang selama ini mereka miliki disebut mulai memberikan hasil. Kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha dapat semakin terbuka dan mendatangkan sumber pemasukan baru.

Kerbau yang sebelumnya terbiasa menjalani hidup sederhana berpotensi memasuki fase yang lebih stabil. Jika mampu mengelola kesempatan dengan baik, kondisi finansial mereka diyakini dapat meningkat secara bertahap.

2. Shio Ular – Strategi Cerdas Membuka Peluang

Shio Ular digambarkan sebagai sosok yang pandai membaca situasi dan memiliki kemampuan menyusun strategi. Mereka tidak selalu mengambil keputusan secara terburu-buru karena cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.

Sifat tersebut menjadi modal ketika peluang baru muncul. Menurut ramalan, Ular berpotensi menemukan kesempatan finansial melalui bisnis, investasi, maupun pekerjaan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Setelah melewati masa penuh perhitungan dan penghematan, mereka disebut mulai memiliki ruang untuk mengembangkan aset serta pendapatan. Keputusan yang dilakukan secara matang dapat menjadi jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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