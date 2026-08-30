Jarang Dipandang Sebelah Mata, 5 Weton Ini Konon Punya Aura Wibawa dan Kemakmuran

seseorang yang tak dipandang sebelah mata./Freepik/freepik
JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang. Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam primbon Jawa adalah balungan sugih.
Secara sederhana, balungan sugih kerap dimaknai sebagai “tulang kaya”, yakni gambaran mengenai seseorang yang dipercaya memiliki dasar kehidupan yang dekat dengan kecukupan dan kemakmuran.
Orang yang dikaitkan dengan istilah tersebut biasanya bukan hanya digambarkan memiliki peluang finansial yang baik. Mereka juga dipercaya mempunyai karakter tertentu, seperti wibawa, ketekunan, kemampuan membangun relasi, serta daya tarik yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.
Perlu dicatat, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau memperoleh rezeki tertentu.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut lima weton yang disebut memiliki karakter balungan sugih menurut kepercayaan primbon Jawa.
Rabu Pon digambarkan sebagai weton yang memiliki pembawaan berwibawa dan mampu membuat orang lain merasa yakin terhadap dirinya.
Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu modal penting dalam pekerjaan maupun usaha. Ketika seseorang mudah mendapatkan kepercayaan, peluang untuk menerima tanggung jawab atau kesempatan baru pun dianggap semakin terbuka.
Dalam primbon, Rabu Pon juga disebut memiliki kecenderungan berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak terburu-buru dalam menentukan langkah dan lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Karena itu, weton ini dipercaya memiliki jalan rezeki yang datang melalui relasi, pekerjaan, maupun peluang usaha yang dibangun secara bertahap.
Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup sering dikaitkan dengan karakter kuat dan aura spiritual dalam tradisi Jawa.
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Jawa Pos
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