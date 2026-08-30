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Irfan Ferdiansyah
Senin, 31 Agustus 2026 | 04.27 WIB

Rezeki Tak Disangka-sangka, 8 Weton Ini Diramal Menikmati Hidup Mewah Layaknya Bangsawan

seseorang yang bergelar ningrat baru./Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang bergelar ningrat baru./Freepik/EyeEm

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga memaknainya sebagai bagian dari perhitungan tradisional untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang.

Primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun memiliki beragam tafsir mengenai kehidupan berdasarkan weton. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa sejumlah weton mempunyai peluang mengalami perubahan kehidupan secara signifikan, termasuk dalam urusan ekonomi dan kemakmuran.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan dapat hadir melalui berbagai jalan. Mulai dari perkembangan usaha, karier, aset, kerja sama, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang disebut memiliki potensi mengalami kejutan rezeki besar menurut tafsir Primbon Jawa. Berikut ulasannya:

1. Minggu Pahing – Dikelilingi Peluang Menguntungkan

Minggu Pahing digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter kuat, percaya diri, dan mudah menarik perhatian orang di sekitarnya.

Dalam ramalan Primbon Jawa, sifat tersebut disebut dapat menjadi modal untuk memperluas pergaulan sekaligus membuka berbagai peluang. Tawaran kerja sama atau kesempatan usaha bisa datang melalui hubungan yang telah dibangun sebelumnya.

Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik, kehidupan pemilik weton ini dipercaya dapat mengalami peningkatan. Kondisi ekonomi yang sebelumnya biasa saja berpotensi berubah menjadi jauh lebih mapan.

2. Rabu Kliwon – Pandai Melihat Kesempatan

Pemilik weton Rabu Kliwon disebut mempunyai intuisi dan kemampuan membaca keadaan yang cukup kuat. Mereka dipercaya mampu melihat peluang ketika orang lain justru menganggap suatu keadaan sebagai hambatan.

Menurut tafsir primbon, keberuntungan Rabu Kliwon dapat berkaitan dengan kepemilikan aset maupun hasil dari keputusan finansial yang dilakukan secara matang.

Tanah, properti, kerja sama bisnis, hingga investasi menjadi beberapa jalur yang dalam ramalan dikaitkan dengan peluang kemakmuran weton ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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