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Rabbany Wanadriani
Senin, 31 Agustus 2026 | 04.17 WIB

Dulu Sering Gagal, 5 Shio Ini Diprediksi Justru Berakhir Kaya Raya di Masa Tua

ilustrasi shio yang hidupnya sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang hidupnya sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Jalan menuju keberhasilan tidak selalu dipenuhi kemudahan. Sebagian orang harus melewati berbagai kegagalan, tekanan, dan perubahan keadaan sebelum akhirnya menemukan titik kesuksesan.

Setiap individu tentu memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang mampu mencapai keberhasilan dalam waktu singkat, sementara lainnya membutuhkan proses panjang dengan berbagai pengalaman yang menguras tenaga dan pikiran.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio juga kerap dikaitkan dengan perjalanan kehidupan seseorang, termasuk tantangan yang mungkin dihadapi sebelum mencapai kemapanan.

Beberapa shio disebut memiliki karakter pantang menyerah sehingga mampu menjadikan kegagalan sebagai pengalaman untuk terus berkembang. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka dipercaya berpeluang menikmati kehidupan yang lebih stabil dan makmur.

Dilansir dari China Highlights, berikut lima shio yang disebut kerap mengalami pasang surut sebelum akhirnya meraih kesuksesan.

1. Shio Kerbau

Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah. Namun, perjalanan mereka untuk mencapai kesuksesan disebut tidak selalu berjalan mulus.

Berbagai persoalan dapat muncul dalam perjalanan hidup, mulai dari tekanan finansial hingga persoalan dalam hubungan maupun kehidupan pribadi. Kondisi tersebut terkadang menjadi ujian yang mengharuskan mereka bekerja lebih keras.

Meski demikian, karakter Kerbau yang tekun membuat mereka tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan. Mereka cenderung terus berusaha sampai menemukan jalan keluar.

Kesabaran yang dipertahankan dalam jangka panjang dipercaya menjadi salah satu kunci keberhasilan. Karena itu, setelah melewati masa-masa sulit, Shio Kerbau disebut berpotensi menikmati hasil perjuangannya secara lebih stabil.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci mungkin terlihat lembut dan tenang, tetapi perjalanan mereka menuju kesuksesan dapat diwarnai berbagai tantangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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