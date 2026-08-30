Peluang Kaya Raya Terbuka Lebar, 8 Shio Ini Konon Paling Beruntung

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan tidak selalu datang melalui jalan yang mudah ditebak. Ada orang yang membangun kemapanan secara perlahan, sementara sebagian lainnya mendapatkan peluang besar setelah bertemu dengan orang atau situasi yang tepat.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Sejumlah shio dipercaya mempunyai momentum lebih baik dalam urusan karier, bisnis, hubungan, maupun keuangan pada periode tertentu.

Kerja keras, keberanian mengambil peluang, dukungan dari orang lain, dan kemampuan membaca situasi disebut menjadi beberapa faktor yang dapat membantu seseorang memanfaatkan momentum tersebut.

Namun, prediksi mengenai kekayaan tentu bukan jaminan seseorang akan menjadi miliarder. Ramalan shio lebih tepat dipandang sebagai bagian dari kepercayaan dan hiburan.

Seperti dikutip dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat delapan shio yang disebut mempunyai peluang besar untuk mengalami peningkatan rezeki dan kemapanan finansial. Berikut daftarnya.

1. Shio Babi Pemilik shio Babi disebut mempunyai banyak kesempatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penghasilan.

Peluang tersebut bisa berasal dari hubungan profesional yang sudah terjalin sebelumnya. Relasi lama, termasuk atasan atau mitra bisnis, berpotensi kembali membawa tawaran kerja sama yang menarik.

Kesempatan dari jaringan yang lebih luas bahkan disebut dapat membuka jalan menuju pasar atau kerja sama dengan pihak dari luar negeri.

Meski demikian, pemilik shio Babi disarankan tidak mudah terbawa emosi. Perselisihan pribadi maupun kabar yang belum tentu benar dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam mengejar peluang finansial.