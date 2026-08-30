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Lania Monica
Senin, 31 Agustus 2026 | 04.36 WIB

Jatuh Bangun Berkali-kali, 7 Weton Ini Konon Punya Takdir Kembali Kaya Raya

Ilustrasi weton akan selalu kaya meski jatuh miskin (freepik) - Image

Ilustrasi weton akan selalu kaya meski jatuh miskin (freepik)

JawaPos.com – Kondisi ekonomi seseorang bisa berubah seiring perjalanan hidup. Ada yang sejak awal berada dalam keadaan berkecukupan, tetapi ada pula yang harus melewati berbagai kesulitan sebelum akhirnya mencapai kemapanan.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu bagian dari perhitungan tradisional untuk menggambarkan karakter dan perjalanan kehidupan seseorang.

Sejumlah tafsir Primbon Jawa bahkan menyebut beberapa weton memiliki karakter pekerja keras, pantang menyerah, serta mampu bangkit ketika menghadapi kegagalan. Karena itu, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk memperbaiki kondisi kehidupan meski pernah berada dalam situasi sulit.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki garis rezeki kuat dan mampu bangkit setelah mengalami keterpurukan.

1. Sabtu Wage – Tangguh Menghadapi Keterpurukan

Sabtu Wage digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah meski harus menghadapi berbagai persoalan sejak usia muda. Pengalaman hidup yang penuh tantangan justru dipercaya membentuk mental mereka menjadi lebih kuat.

Dengan neptu 13, yakni Sabtu bernilai 9 dan Wage 4, weton ini disebut memiliki karakter tekun dan lebih nyaman bekerja tanpa banyak mencari perhatian.

Dalam ramalan tersebut, keberhasilan Sabtu Wage cenderung terlihat setelah memasuki usia matang. Bidang seperti perdagangan, usaha rumahan, hingga pertanian disebut dapat menjadi jalur yang cocok untuk mengembangkan kemampuan mereka.

2. Rabu Kliwon – Peka Membaca Peluang

Rabu Kliwon dikenal memiliki pembawaan tenang dan disebut mempunyai intuisi yang kuat. Mereka dipercaya mampu membaca situasi dengan baik sebelum menentukan langkah.

Weton dengan neptu 15 ini juga dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang yang tidak selalu disadari orang lain. Rezeki dapat muncul melalui perdagangan, pekerjaan yang membutuhkan kemampuan memberi nasihat, maupun bidang yang mengandalkan pengalaman dan kepekaan.

Meski memiliki peluang untuk sukses, pemilik Rabu Kliwon dalam gambaran tersebut justru cenderung tidak gemar mempertontonkan pencapaian kepada orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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