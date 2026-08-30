Tak Banyak Bicara tapi Disegani, 5 Weton Ini Disebut Punya Aura Pemimpin Alami

JawaPos.com – Menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan. Kemampuan mengambil keputusan, menjaga kepercayaan, memahami orang lain, dan berani bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dari jiwa kepemimpinan.

Dalam tradisi Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai watak serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Primbon Jawa bahkan menyebut sejumlah weton memiliki karakter yang mendukung munculnya jiwa kepemimpinan. Mereka digambarkan mempunyai wibawa, kecerdasan, keberanian, atau kemampuan mengayomi yang membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.

Tentu saja, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang disebut memiliki potensi menjadi pemimpin besar dan tokoh yang disegani menurut primbon Jawa.

1. Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon memiliki neptu 17, berasal dari nilai Sabtu 9 dan Kliwon 8. Angka tersebut tergolong tinggi dalam perhitungan weton Jawa.

Pemilik weton ini digambarkan mempunyai karakter kuat serta wibawa yang muncul secara alami. Mereka tidak selalu harus berbicara keras untuk mendapatkan perhatian karena sikap dan kehadirannya sudah cukup membuat orang lain menghormatinya.

Dalam lingkungan sosial, Sabtu Kliwon disebut berpotensi menjadi sosok yang dipercaya mengambil keputusan. Orang lain dapat melihat mereka sebagai figur yang mampu memberikan rasa aman ketika menghadapi persoalan.

Namun, karakter kuat tersebut juga dianggap membawa tanggung jawab besar. Berbagai ujian kehidupan dipercaya dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan mereka.