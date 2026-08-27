Dari Pemimpin hingga Dermawan, Ini Kepribadian Berdasarkan Tanggal Lahir

JawaPos.com – Tanggal lahir tidak hanya menjadi penanda kapan seseorang dilahirkan. Dalam numerologi, angka yang berkaitan dengan tanggal kelahiran dipercaya memiliki makna tertentu yang dapat menggambarkan karakter, kekuatan, tantangan, hingga kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Setiap kelompok angka dipercaya membawa energi yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan, sifat penyayang, kreativitas, kecintaan terhadap kebebasan, hingga kecenderungan untuk banyak merenung.

Karena itu, sebagian orang menggunakan numerologi sebagai cara untuk mengenali karakter diri maupun memahami kecenderungan kepribadian orang lain.

Dilansir dari English Jagran, berikut gambaran karakter berdasarkan tanggal lahir dalam numerologi.

Tanggal 1, 10, 19, dan 28 Orang yang lahir pada tanggal tersebut dalam numerologi sering dikaitkan dengan karakter seorang pemimpin. Mereka digambarkan memiliki kemandirian, ambisi, serta kemauan kuat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Mereka biasanya tidak mudah bergantung pada orang lain dan memiliki dorongan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kepercayaan diri serta tekad menjadi modal penting ketika menghadapi berbagai tantangan.

Tanggal 2, 11, 20, dan 29 Kelompok tanggal ini dikaitkan dengan pribadi yang lembut, penuh perhatian, dan memiliki intuisi kuat. Mereka cenderung mengutamakan keharmonisan serta berusaha menjaga hubungan tetap baik.

Meski tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara, ketenangan mereka dapat membuat orang lain merasa nyaman. Sikap empati juga membuat mereka sering dipercaya untuk menjadi tempat berbagi cerita.

Tanggal 3, 12, 21, dan 30 Mereka yang lahir pada tanggal ini digambarkan memiliki sisi kreatif yang menonjol. Seni, musik, tulisan, atau berbagai bentuk ekspresi diri dapat menjadi bidang yang menarik perhatian mereka.