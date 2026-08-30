Akhir Pekan Penuh Hoki, 4 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Peluang Finansial

JawaPos.com - Akhir pekan kerap menjadi waktu untuk beristirahat sekaligus mengevaluasi berbagai aktivitas yang telah dilakukan selama sepekan. Namun, dalam astrologi Tiongkok, periode ini juga dipercaya membawa energi keberuntungan bagi sejumlah shio, terutama dalam urusan pekerjaan dan finansial.

Beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan positif. Rezeki tersebut tidak selalu berarti uang yang datang secara tiba-tiba, tetapi juga bisa berupa pekerjaan yang semakin lancar, peluang baru, keuntungan dari usaha, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terduga.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari astrologi dan kepercayaan tradisional sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Pengelolaan finansial dan keputusan yang bijak tetap menjadi faktor penting.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki peruntungan finansial positif pada akhir pekan ini.

1. Shio Kelinci – Keuangan Berpeluang Semakin Membaik Pemilik Shio Kelinci diprediksi menjalani akhir pekan dengan kondisi yang cukup positif. Meski berbagai pekerjaan dan persoalan yang belum selesai mungkin membuat energi terkuras, ada kabar baik dalam urusan keuangan.

Beberapa persoalan di lingkungan pekerjaan, termasuk hubungan dengan bawahan atau anggota tim, mungkin membutuhkan perhatian lebih. Namun, situasi tersebut tidak terlalu mengganggu prospek finansial.

Justru menjelang akhir pekan, peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan disebut semakin terbuka. Keinginan yang selama ini berkaitan dengan finansial pun dipercaya memiliki kesempatan lebih besar untuk diwujudkan.

2. Shio Ular – Rezeki Bisa Datang Bersamaan dengan Kesibukan Shio Ular mungkin harus menghadapi jadwal yang cukup padat, termasuk aktivitas perjalanan yang lebih sering. Walaupun melelahkan, kesibukan tersebut dalam ramalan justru dikaitkan dengan hasil yang positif.

Peluang keberhasilan diprediksi datang melalui berbagai aktivitas yang dijalani. Karena itu, rasa lelah sebaiknya tidak membuat pemilik shio ini melewatkan kesempatan yang potensial.