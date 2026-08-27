Punya Strategi hingga Berani Ambil Risiko, 7 Shio Ini Disebut Mudah Menangkap Peluang

seseorang yang naik kelas ke level teratas (Freepik/SkelDry)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam mengejar keberhasilan dan memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang harus melewati banyak rintangan sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dianggap lebih mudah menemukan kesempatan yang menguntungkan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan 12 shio berdasarkan tahun kelahirannya. Kepercayaan tersebut juga berkembang menjadi berbagai ramalan mengenai keberuntungan, peluang, hingga kondisi finansial.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam perhitungan tradisional dipercaya mempunyai potensi besar dalam urusan rezeki dan kemakmuran.
Masing-masing memiliki karakter berbeda yang dianggap menjadi modal untuk mengembangkan peluang dan mengumpulkan harta.
Berikut tujuh shio yang dimaksud:
Shio Tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan dan kelihaian dalam menyusun strategi. Mereka dipercaya tidak mudah melewatkan kesempatan yang muncul di depan mata.
Dalam urusan finansial, pemilik shio ini digambarkan mampu menentukan kapan harus menyimpan uang, mengembangkan aset, maupun mengambil langkah berani. Kemampuan membangun relasi juga menjadi salah satu kekuatan mereka.
Karena pandai memanfaatkan kesempatan, Tikus dipercaya dapat mengembangkan sesuatu yang awalnya sederhana menjadi sumber kemakmuran.
Naga merupakan salah satu simbol yang identik dengan kekuatan dan kewibawaan dalam budaya Tionghoa. Karakter tersebut membuat pemilik shio Naga kerap digambarkan mempunyai kepercayaan diri tinggi serta keberanian untuk mengambil keputusan besar.
Mereka juga dipercaya memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak takut menghadapi tantangan. Peluang finansial dapat muncul ketika keberanian tersebut dipadukan dengan kemampuan melihat kesempatan.
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Jawa Pos
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