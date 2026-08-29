Jalan Menuju Kekayaan Terbuka, 7 Shio Ini Punya Peluang Jadi Sultan Baru

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan finansial seseorang tidak hanya dikaitkan dengan seberapa keras ia bekerja. Keberuntungan, momentum, dan kemampuan memanfaatkan peluang juga kerap menjadi bagian dari ramalan mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Ada kalanya seseorang mendapatkan kesempatan besar secara tiba-tiba, mulai dari tawaran bisnis, proyek bernilai tinggi, bantuan modal, hingga sumber pemasukan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Dalam kepercayaan tradisional, momen seperti itu kerap digambarkan sebagai datangnya keberuntungan besar atau campur tangan “Dewa Uang”.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, ada tujuh shio yang disebut berpeluang mendapatkan kesempatan finansial besar tahun ini. Menariknya, mereka juga dipercaya memiliki karakter yang cukup kuat untuk mengelola dan mengembangkan rezeki tersebut.

Berikut tujuh shio yang dimaksud:

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cepat membaca situasi dan pandai melihat celah dari sebuah kesempatan.

Ketika memperoleh tambahan modal atau rezeki besar, mereka cenderung tidak langsung menggunakannya untuk memenuhi keinginan pribadi. Tikus lebih suka menghitung potensi keuntungan dan risiko sebelum menentukan langkah.

Kemampuan mereka menyusun strategi juga membuat pemilik shio ini dianggap mampu membagi modal ke beberapa bidang sehingga tidak bergantung pada satu sumber saja.

Dalam ramalan, sifat gesit dan kecermatan tersebut menjadi modal penting bagi Tikus untuk mengubah kesempatan finansial menjadi kekayaan yang lebih besar.