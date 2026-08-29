Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.04 WIB

Doa Restu Orang Tua Disebut Jadi Kekuatan, Ini 5 Shio yang Punya Peruntungan Baik

shio yang raih kesuksesan dan keberuntungan berkat doa restu orang tua./Freepik. - Image

shio yang raih kesuksesan dan keberuntungan berkat doa restu orang tua./Freepik.

JawaPos.com – Doa dan restu orang tua sejak lama dipercaya memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Dukungan dari keluarga tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga dapat menjadi sumber semangat ketika seseorang menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, hubungan yang harmonis dengan orang tua bahkan kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Beberapa shio disebut memiliki karakter yang membuat mereka dekat dengan keluarga sehingga memperoleh dukungan moral yang kuat.

Dukungan tersebut dipercaya mampu menjadi energi positif yang membantu mereka mengejar impian, menghadapi kesulitan, dan mencapai keberhasilan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan baik berkat doa dan restu orang tua.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang lembut, rendah hati, dan mudah bergaul. Mereka juga disebut memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya.

Kebiasaan mendahulukan kepentingan orang lain membuat mereka dianggap memiliki hati yang tulus. Karakter tersebut dipercaya dapat membuat keluarga merasa bangga sekaligus memberikan dukungan yang kuat.

Bagi Shio Kelinci, keberadaan keluarga dapat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi persoalan. Restu dan dukungan dari orang tua dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menentukan arah kehidupan.

Dalam ramalan, perpaduan antara karakter positif dan dukungan keluarga tersebut disebut dapat membantu membuka jalan menuju pencapaian yang lebih baik.

Tahun kelahiran Shio Kelinci: 1975, 1987, 1999, dan 2011.

2. Shio Kambing

Pemilik Shio Kambing digambarkan memiliki hati lembut dan penuh kasih sayang. Mereka cenderung memperhatikan perasaan orang lain serta berusaha menjaga hubungan tetap harmonis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Shio dengan Peruntungan Kekayaan Menjanjikan, Konon Bisa Melesat Jadi Miliarder - Image
Zodiak

8 Shio dengan Peruntungan Kekayaan Menjanjikan, Konon Bisa Melesat Jadi Miliarder

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.13 WIB

4 Weton dengan Peruntungan Rezeki Kuat, Ada Minggu Wage hingga Kamis Kliwon - Image
Zodiak

4 Weton dengan Peruntungan Rezeki Kuat, Ada Minggu Wage hingga Kamis Kliwon

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.03 WIB

Rezeki Datang Silih Berganti, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Cemerlang - Image
Zodiak

Rezeki Datang Silih Berganti, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Cemerlang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore