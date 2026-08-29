Doa Restu Orang Tua Disebut Jadi Kekuatan, Ini 5 Shio yang Punya Peruntungan Baik

JawaPos.com – Doa dan restu orang tua sejak lama dipercaya memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Dukungan dari keluarga tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga dapat menjadi sumber semangat ketika seseorang menghadapi berbagai tantangan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, hubungan yang harmonis dengan orang tua bahkan kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Beberapa shio disebut memiliki karakter yang membuat mereka dekat dengan keluarga sehingga memperoleh dukungan moral yang kuat.

Dukungan tersebut dipercaya mampu menjadi energi positif yang membantu mereka mengejar impian, menghadapi kesulitan, dan mencapai keberhasilan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan baik berkat doa dan restu orang tua.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang lembut, rendah hati, dan mudah bergaul. Mereka juga disebut memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya.

Kebiasaan mendahulukan kepentingan orang lain membuat mereka dianggap memiliki hati yang tulus. Karakter tersebut dipercaya dapat membuat keluarga merasa bangga sekaligus memberikan dukungan yang kuat.

Bagi Shio Kelinci, keberadaan keluarga dapat menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi persoalan. Restu dan dukungan dari orang tua dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menentukan arah kehidupan.

Dalam ramalan, perpaduan antara karakter positif dan dukungan keluarga tersebut disebut dapat membantu membuka jalan menuju pencapaian yang lebih baik.

Tahun kelahiran Shio Kelinci: 1975, 1987, 1999, dan 2011.