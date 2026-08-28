8 Shio dengan Peruntungan Kekayaan Menjanjikan, Konon Bisa Melesat Jadi Miliarder

Ilustrasi shio yang sebentar lagi jadi miliarder (freepik/mr_sandun)
JawaPos.com – Jalan menuju kesuksesan tidak selalu dapat ditebak. Dalam berbagai kepercayaan astrologi dan tarot, kondisi keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan peluang yang muncul pada periode tertentu.
Ada shio yang dipercaya akan mendapatkan kesempatan baru, dukungan dari orang berpengaruh, hingga peluang bisnis yang dapat meningkatkan kondisi finansial.
Meski demikian, ramalan shio maupun tarot merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Prediksi tersebut tidak dapat menjadi jaminan bahwa seseorang akan benar-benar menjadi miliarder.
Dikutip dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, terdapat delapan shio yang disebut memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan rezeki dan kekayaan.
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Berikut daftarnya:
Pemilik Shio Babi disebut akan berhadapan dengan berbagai kesempatan baru. Salah satu peluang yang mungkin muncul berkaitan dengan kerja sama bersama orang yang sudah dikenal sebelumnya.
Relasi lama, termasuk atasan atau jaringan bisnis, dipercaya dapat kembali membawa tawaran menarik. Kesempatan tersebut bahkan disebut berpotensi datang dari hubungan dengan pihak luar negeri.
Namun, pemilik Shio Babi disarankan lebih mampu mengendalikan emosi dan menjaga hubungan personal. Perselisihan kecil atau persoalan akibat gosip dapat menjadi gangguan jika tidak ditangani dengan baik.
Di sisi lain, ramalan tersebut menyebut adanya peluang rezeki tidak terduga yang dapat menjadi salah satu penopang kondisi finansial.
Shio Kerbau dikenal dengan karakter pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Sifat sabar serta konsisten disebut menjadi modal penting untuk mencapai hasil yang lebih besar.
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Jawa Pos
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