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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.03 WIB

4 Weton dengan Peruntungan Rezeki Kuat, Ada Minggu Wage hingga Kamis Kliwon

Weton paling makmur yang siap terima uang dan rezeki jumlah tak biasa./Freepik. - Image

Weton paling makmur yang siap terima uang dan rezeki jumlah tak biasa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga perjalanan rezeki.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki jalan kehidupan yang lebih dekat dengan kemakmuran. Mereka disebut mempunyai karakter tertentu yang dapat mendukung keberhasilan dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan tersebut juga dapat dikaitkan dengan berbagai naungan yang dipercaya memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

Berikut empat weton yang dimaksud:

1. Minggu Wage

Minggu Wage termasuk salah satu weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik.

Dalam perhitungan Primbon Jawa yang disampaikan sumber tersebut, hari Minggu memiliki nilai lima dengan nilai khusus tiga. Sementara itu, Wage mempunyai nilai empat dan nilai khusus lima.

Jika kedua unsur tersebut digabungkan, diperoleh neptu sembilan dengan angka khusus delapan.

Orang yang lahir pada Minggu Wage digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kemauan keras. Mereka biasanya tidak gampang mengubah keputusan ketika sudah menentukan tujuan.

Sifat teguh pendirian tersebut dipercaya dapat membantu mereka melewati berbagai tantangan. Selama tetap berusaha dan tidak mudah menyerah, peluang mendapatkan hasil positif dianggap semakin terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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