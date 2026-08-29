Bukan Sekadar Hoki, 6 Weton Ini Diprediksi Punya Jalan Panjang Menuju Kekayaan

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan salah satu bagian dari tradisi yang hingga kini masih menarik perhatian. Perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran tersebut kerap digunakan dalam primbon untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.

Salah satu hal yang paling banyak dibahas adalah urusan rezeki. Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung perjalanan menuju kehidupan lebih mapan.

Dalam ramalan tradisional, beberapa di antaranya bahkan digambarkan memiliki peluang untuk mencapai kedudukan tinggi serta menikmati kemakmuran yang semakin besar seiring perjalanan hidup.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi rezeki besar dan jalan kehidupan menuju kemakmuran menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Pahing Pemilik weton Minggu Pahing kerap digambarkan sebagai sosok yang mempunyai pembawaan kuat dan berwibawa. Karakter tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam urusan pekerjaan atau usaha, mereka disebut memiliki kemampuan melihat kesempatan yang mungkin belum diperhatikan orang lain. Hal itu membuat peluang mendapatkan penghasilan dapat terbuka melalui berbagai jalur.

Menurut kepercayaan primbon, perjalanan rezeki Minggu Pahing juga berpotensi berkembang melalui usaha, aset, maupun kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Jika mampu mengelola setiap peluang dengan baik, kehidupan finansial mereka diyakini dapat berkembang semakin mapan.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang cukup populer dalam tradisi Jawa. Selain sering dikaitkan dengan berbagai cerita spiritual, weton ini juga dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam urusan pergaulan dan rezeki.