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Irfan Ferdiansyah
Senin, 31 Agustus 2026 | 00.09 WIB

Bangkit dari Masa Sulit, 6 Weton Ini Konon Punya Jalan Menuju Kekayaan Besar

Ilustrasi seseorang yang hartanya lantang mendatangi - Image

Ilustrasi seseorang yang hartanya lantang mendatangi

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton dikenal bukan hanya sebagai penanda kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, rezeki, jodoh, hingga berbagai aspek kehidupan berdasarkan kepercayaan tradisional.

Perjalanan finansial seseorang pun dipercaya tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika usaha terasa berat, pemasukan terbatas, atau berbagai rencana belum menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan.

Dalam pandangan primbon Jawa, kondisi tersebut dianggap sebagai bagian dari perjalanan hidup yang dapat berubah seiring waktu. Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki kemampuan untuk bangkit setelah mengalami berbagai kesulitan.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi rezeki besar setelah melewati masa-masa penuh tantangan.

Ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan atau kondisi keuangan seseorang.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi perjalanan hidup.

Dalam urusan finansial, mereka dipercaya dapat mengalami berbagai ujian ketika masih berada pada tahap awal kehidupan. Usaha yang dijalankan mungkin sempat mengalami kegagalan atau kondisi keuangan belum sesuai harapan.

Namun, pengalaman tersebut justru diyakini dapat membentuk mental yang lebih kuat. Dari berbagai kegagalan, Senin Legi disebut belajar memahami kesalahan dan semakin matang dalam menentukan langkah.

Primbon menggambarkan weton ini memiliki potensi kepemimpinan sekaligus kecerdikan dalam melihat peluang. Ketika sudah menemukan bidang yang sesuai, mereka dipercaya mampu mengembangkan usaha secara bertahap.

Rezeki pun digambarkan dapat datang melalui berbagai jalur yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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