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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 31 Agustus 2026 | 00.04 WIB

Hoki Meningkat Pesat, 7 Shio Ini Disebut Bakal Rasakan Perubahan Finansial

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Peruntungan setiap orang dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam astrologi Tionghoa, pergantian fase kehidupan kerap dikaitkan dengan peluang, karakter, serta posisi shio seseorang.

Sejumlah shio bahkan disebut sedang berada dalam periode yang menjanjikan, terutama dalam urusan finansial. Rezeki dapat hadir melalui pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bagian dari kepercayaan tradisional, bukan sebagai jaminan seseorang akan menjadi kaya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berpotensi memperoleh rezeki berlimpah dan mengalami peningkatan finansial.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan dan keberuntungan dalam astrologi Tionghoa. Dalam ramalan ini, mereka disebut akan memasuki fase yang membawa perubahan positif dalam kehidupan finansial.

Pemasukan berpotensi meningkat, baik melalui usaha yang sudah berjalan maupun kesempatan bisnis baru. Peluang kerja sama dengan pihak lain juga diprediksi semakin terbuka.

Tidak hanya soal uang, jaringan pertemanan dan profesional yang dimiliki Shio Naga juga berpeluang berkembang. Kontrak pekerjaan, proyek besar, atau tawaran investasi disebut dapat menjadi pintu menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Jika mampu memanfaatkan momentum dengan bijak, fase ini diyakini dapat membawa Shio Naga ke tingkat kehidupan yang lebih mapan.

2. Shio Tikus

Kerja keras yang dilakukan Shio Tikus secara konsisten disebut mulai memperlihatkan hasil. Usaha yang sebelumnya berjalan tanpa banyak sorotan berpotensi mendapatkan perhatian lebih besar.

Karier menjadi salah satu bidang yang diprediksi membawa keuntungan. Promosi, keberhasilan menyelesaikan proyek, hingga tawaran kerja sama baru dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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