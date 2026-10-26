10 Langkah untuk Keluar dari Kebuntuan dan Melakukan Perubahan yang Diperlukan Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha membuat perubahan / foto: Magnific/odua

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa seperti berhenti di tempat.

Kita tahu ada sesuatu yang perlu diubah, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kita menyadari pekerjaan yang dijalani sudah tidak memberikan kepuasan, hubungan tertentu tidak lagi sehat, kebiasaan lama mulai merusak kehidupan, atau tujuan yang dahulu terasa penting kini kehilangan makna.



Namun, meskipun menyadari semua itu, kita tetap tidak bergerak.



Hari berganti hari. Kita membuat rencana, lalu menundanya. Kita berjanji akan memulai besok. Kita menunggu motivasi datang. Kita mencari waktu yang tepat. Kita berharap keadaan berubah dengan sendirinya.



Ironisnya, semakin lama kita berada dalam kondisi tersebut, semakin sulit rasanya untuk keluar.



Dalam psikologi, kebuntuan seperti ini tidak selalu berarti seseorang malas, lemah, atau tidak memiliki kemauan. Sering kali, seseorang sedang berhadapan dengan konflik psikologis: antara keinginan untuk berubah dan kebutuhan untuk tetap merasa aman.



Perubahan berarti ketidakpastian. Ketidakpastian dapat menimbulkan kecemasan. Dan otak manusia pada dasarnya cenderung memilih sesuatu yang familiar dibandingkan sesuatu yang tidak diketahui, bahkan ketika sesuatu yang familiar tersebut sebenarnya tidak menyenangkan.



Karena itu, keluar dari kebuntuan bukan sekadar persoalan "harus lebih berani".



Kita perlu memahami apa yang membuat kita berhenti, mengurangi hambatan psikologis, dan menciptakan langkah perubahan yang cukup kecil untuk benar-benar dilakukan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (26/10), terdapat 10 langkah psikologis untuk keluar dari kebuntuan dan melakukan perubahan yang diperlukan.



1. Akui bahwa Ada Sesuatu yang Tidak Lagi Berfungsi



Langkah pertama bukan langsung membuat keputusan besar.



Langkah pertama adalah berhenti menyangkal.



Kadang-kadang kita sebenarnya sudah tahu bahwa sesuatu tidak berjalan dengan baik. Namun, kita terus mencari alasan untuk mempertahankan keadaan tersebut.



"Kondisinya sebenarnya tidak separah itu."



"Semua orang juga mengalami hal yang sama."



"Nanti juga membaik."



"Belum saatnya."



"Saya cuma sedang lelah."



Kalimat-kalimat tersebut tidak selalu salah. Bisa saja memang benar bahwa keadaan sementara dan akan membaik.



Namun, jika pola yang sama berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Psikologi mengajarkan bahwa perubahan sering kali dimulai dari kesadaran terhadap ketidaksesuaian antara keadaan sekarang dan kehidupan yang sebenarnya kita inginkan.



Cobalah bertanya kepada diri sendiri:



Apa yang sebenarnya membuat saya tidak bahagia?



Bagian mana dari hidup saya yang terus saya keluhkan?



Apa yang sudah lama saya tahu perlu diubah?



Jika tidak ada yang berubah selama lima tahun ke depan, apakah saya rela menjalani hidup seperti ini?



Apa yang sebenarnya saya hindari ketika mengatakan "belum siap"?



Pertanyaan terakhir sangat penting.



Karena terkadang masalah sebenarnya bukan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan.



Kita tahu.



Kita hanya takut terhadap konsekuensinya.



Mengakui hal tersebut adalah bentuk kejujuran psikologis. Dan kejujuran adalah fondasi perubahan.



2. Bedakan Antara Tidak Bisa dan Tidak Mau



Salah satu jebakan psikologis yang umum adalah mengatakan:



"Saya tidak bisa."



Padahal, kadang-kadang kalimat yang lebih akurat adalah:



"Saya takut melakukannya."



Keduanya terdengar mirip, tetapi secara psikologis sangat berbeda.



"Saya tidak bisa" menciptakan perasaan tidak berdaya.



"Saya takut melakukannya" membuka ruang untuk memahami ketakutan tersebut.



Misalnya:



"Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini."



Bisa diubah menjadi:



"Saya takut meninggalkan pekerjaan ini karena saya khawatir tidak mendapatkan pekerjaan baru."



"Saya tidak bisa memulai bisnis."



Bisa berubah menjadi:



"Saya takut gagal dan kehilangan uang."



"Saya tidak bisa mengakhiri hubungan ini."



Bisa berarti:



"Saya takut kesepian setelah hubungan ini berakhir."



Dengan mengubah bahasa, kita mulai melihat masalah secara lebih spesifik.



Dan sesuatu yang spesifik biasanya lebih mudah dihadapi daripada sesuatu yang samar.



Cobalah membuat dua kolom:



Apa yang saya katakan kepada diri sendiri:



"Saya tidak bisa berubah."



Apa yang mungkin sebenarnya saya rasakan:



"Saya takut kehilangan rasa aman."



Perbedaan ini penting karena rasa takut dapat dikelola.



Sementara perasaan "saya tidak mampu" sering membuat kita bahkan tidak mencoba.



3. Identifikasi Ketakutan yang Berada di Balik Kebuntuan



Kebuntuan sering kali memiliki ketakutan tersembunyi di belakangnya.



Kita mungkin berpikir masalahnya adalah kurang disiplin.



Namun sebenarnya kita takut gagal.



Kita mungkin mengira kita terlalu malas.



Padahal kita takut hasil pekerjaan tidak cukup baik.



Kita mungkin merasa tidak punya motivasi.



Padahal kita sedang menghindari kemungkinan kecewa.



Dalam psikologi, perilaku menghindar sering memberikan keuntungan jangka pendek.



Misalnya, ketika kita menunda mengirim lamaran pekerjaan, kita memang tidak mendapatkan pekerjaan baru. Tetapi kita juga tidak harus menghadapi kemungkinan ditolak.



Ketika kita tidak memulai proyek, kita tidak mendapatkan hasil. Tetapi kita juga tidak harus menghadapi kemungkinan gagal.



Ketika kita tidak mengungkapkan perasaan, hubungan mungkin tetap stagnan. Tetapi kita terhindar dari kemungkinan ditolak.



Dengan kata lain, menghindar mengurangi kecemasan untuk sementara.



Masalahnya, dalam jangka panjang, penghindaran justru memperkuat kecemasan.



Karena otak belajar:



"Untung saya menghindarinya. Berarti memang berbahaya."



Maka, tanyakan:



"Apa hal terburuk yang saya takutkan terjadi jika saya benar-benar berubah?"



Kemudian tanyakan lagi:



"Apakah saya benar-benar tidak mampu menghadapinya jika itu terjadi?"



Sering kali, ketakutan menjadi lebih kecil ketika kita mengubahnya dari bayangan yang samar menjadi sesuatu yang dapat dianalisis.



4. Jangan Menunggu Motivasi



Banyak orang berpikir:



"Saya akan mulai ketika saya sudah termotivasi."



Masalahnya, motivasi tidak selalu datang sebelum tindakan.



Sering kali justru tindakan menghasilkan motivasi.



Kita menunggu semangat untuk berolahraga, tetapi setelah berolahraga beberapa kali, tubuh mulai terasa lebih bugar dan kita menjadi lebih terdorong untuk melanjutkan.



Kita menunggu percaya diri untuk berbicara, tetapi setelah beberapa kali mencoba, kepercayaan diri mulai muncul.



Kita menunggu merasa siap untuk memulai proyek, tetapi setelah menyelesaikan bagian kecil pertama, kita mulai merasa mampu.



Karena itu, jangan menjadikan motivasi sebagai syarat untuk bergerak.



Gunakan prinsip yang lebih sederhana:



"Saya tidak perlu merasa siap. Saya hanya perlu melakukan langkah berikutnya."



Misalnya, jika ingin mulai menulis buku, jangan menetapkan target "menulis buku".



Terlalu besar.



Tetapkan:



"Menulis 200 kata hari ini."



Jika ingin mencari pekerjaan:



"Buka satu lowongan dan baca persyaratannya."



Jika ingin berolahraga:



"Berjalan selama 10 menit."



Tujuannya bukan menyelesaikan seluruh masalah hari ini.



Tujuannya adalah mengembalikan rasa memiliki kendali.



5. Pecah Perubahan Besar Menjadi Langkah yang Sangat Kecil



Otak dapat merasa kewalahan ketika menghadapi tugas besar dan tidak jelas.



"Harus mengubah hidup."



"Harus memperbaiki karier."



"Harus menjadi lebih sehat."



"Harus memperbaiki hubungan."



Semua terdengar penting, tetapi tidak memberikan instruksi konkret mengenai apa yang harus dilakukan hari ini.



Karena itu, ubahlah tujuan besar menjadi perilaku kecil.



Contohnya:



Tujuan besar: Saya ingin hidup lebih sehat.



Langkah kecil: Berjalan 15 menit setelah makan malam.



Tujuan besar: Saya ingin mengganti pekerjaan.



Langkah kecil: Memperbarui CV selama 20 menit.



Tujuan besar: Saya ingin mengurangi penggunaan media sosial.



Langkah kecil: Menghapus satu aplikasi dari layar utama.



Tujuan besar: Saya ingin membaca lebih banyak.



Langkah kecil: Membaca lima halaman sebelum tidur.



Prinsip pentingnya adalah:



Jangan bertanya, "Bagaimana saya menyelesaikan semuanya?"



Tanyakan:



"Apa tindakan terkecil yang membuat saya bergerak ke arah yang benar?"



Perubahan besar sering dibangun dari perilaku kecil yang dilakukan berulang kali.



6. Berhenti Menuntut Kepastian 100 Persen



Salah satu alasan seseorang terjebak adalah keinginan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar sebelum mengambilnya.



"Kapan waktu yang tepat?"



"Bagaimana kalau saya salah?"



"Bagaimana kalau ternyata keputusan ini buruk?"



"Bagaimana kalau saya menyesal?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar.



Namun, hidup hampir tidak pernah memberikan kepastian penuh.



Menunggu kepastian sempurna dapat berubah menjadi bentuk lain dari penghindaran.



Dalam banyak keputusan kehidupan, kita tidak dapat mengetahui hasil sebelum mencoba.



Karena itu, daripada bertanya:



"Apakah ini keputusan yang pasti benar?"



Cobalah bertanya:



"Apakah ini keputusan yang cukup masuk akal berdasarkan informasi yang saya miliki sekarang?"



Ini adalah pergeseran yang penting.



Kita tidak membutuhkan kepastian absolut.



Kita membutuhkan cukup informasi untuk mengambil langkah berikutnya.



Dan ketika mendapatkan informasi baru, kita dapat menyesuaikan arah.



Perubahan tidak selalu berupa satu keputusan besar.



Sering kali perubahan adalah proses:



mencoba → mendapatkan informasi → mengevaluasi → memperbaiki → mencoba lagi.



7. Perhatikan Dialog Internal Anda



Banyak kebuntuan dipertahankan oleh cara kita berbicara kepada diri sendiri.



Bayangkan seseorang berkata:



"Saya memang tidak pernah konsisten."



"Saya selalu gagal."



"Saya terlalu tua untuk memulai."



"Saya tidak sehebat orang lain."



"Saya memang orang yang malas."



Jika kalimat tersebut diulang terus-menerus, lama-kelamaan ia dapat memengaruhi cara kita melihat diri sendiri.



Perhatikan perbedaan antara:



"Saya gagal dalam hal ini."



dan



"Saya adalah orang gagal."



Yang pertama menggambarkan pengalaman.



Yang kedua mengubah pengalaman menjadi identitas.



Kesalahan adalah sesuatu yang terjadi.



Identitas adalah sesuatu yang kita yakini tentang diri kita.



Karena itu, gunakan bahasa yang lebih realistis.



Bukan:



"Saya tidak mampu."



Tetapi:



"Saya belum menguasai ini."



Bukan:



"Saya selalu gagal."



Tetapi:



"Beberapa usaha saya sebelumnya tidak berhasil."



Bukan:



"Saya tidak disiplin."



Tetapi:



"Sistem yang saya gunakan selama ini belum membantu saya konsisten."



Perubahan bahasa bukan sekadar permainan kata.



Bahasa memengaruhi cara kita memandang pilihan yang tersedia.



8. Berani Mengalami Ketidaknyamanan



Banyak orang ingin berubah tanpa merasa tidak nyaman.



Sayangnya, itu hampir mustahil.



Perubahan biasanya membawa ketidaknyamanan.



Belajar sesuatu yang baru terasa sulit.



Mengatakan tidak kepada orang lain terasa bersalah.



Meninggalkan kebiasaan lama terasa kosong.



Memulai sesuatu dari nol terasa memalukan.



Mengambil keputusan besar terasa menakutkan.



Masalahnya bukan bahwa kita merasa tidak nyaman.



Masalahnya adalah kita sering menganggap ketidaknyamanan sebagai tanda bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang salah.



Padahal tidak selalu demikian.



Kadang-kadang ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita sedang keluar dari zona yang familiar.



Karena itu, cobalah mengubah pertanyaan:



Bukan:



"Bagaimana supaya saya tidak takut?"



Tetapi:



"Bagaimana saya bisa tetap bergerak meskipun saya takut?"



Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut.



Keberanian berarti bersedia melakukan sesuatu yang penting meskipun rasa takut hadir.



9. Bangun Lingkungan yang Mendukung Perubahan



Kita sering menganggap perubahan sebagai persoalan kekuatan kemauan.



Namun lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku.



Jika ingin membaca lebih banyak tetapi buku selalu tersimpan di lemari, sementara ponsel berada di samping tempat tidur, lingkungan tersebut membuat pilihan tertentu menjadi lebih mudah daripada pilihan lainnya.



Jika ingin makan lebih sehat tetapi makanan yang ingin dihindari selalu tersedia di rumah, kita membutuhkan kemauan yang jauh lebih besar.



Jika ingin fokus bekerja tetapi notifikasi terus bermunculan, konsentrasi menjadi lebih sulit.



Karena itu, jangan hanya mengubah diri.



Ubahlah lingkungan.



Beberapa contoh sederhana:



Letakkan buku di tempat yang mudah terlihat.



Matikan notifikasi yang tidak penting.



Siapkan pakaian olahraga pada malam sebelumnya.



Jadwalkan pekerjaan penting pada waktu yang paling produktif.



Kurangi akses terhadap hal-hal yang ingin dikurangi.



Beritahu orang yang dipercaya tentang tujuan yang sedang dijalankan.



Cari komunitas yang mendukung arah perubahan Anda.



Lingkungan yang baik membuat perilaku yang baik membutuhkan lebih sedikit energi mental.



10. Berhenti Menunggu Menjadi Orang yang Berbeda



Ini mungkin langkah yang paling penting.



Banyak orang berpikir bahwa mereka harus berubah menjadi seseorang yang lebih percaya diri, lebih disiplin, lebih berani, atau lebih kuat terlebih dahulu.



Baru setelah itu mereka akan bertindak.



Padahal sering kali prosesnya justru terbalik.



Kita bertindak terlebih dahulu, kemudian identitas baru terbentuk dari tindakan tersebut.



Seseorang tidak menjadi "orang yang rajin" hanya karena menganggap dirinya rajin.



Ia menjadi rajin karena berkali-kali melakukan pekerjaan meskipun tidak selalu ingin melakukannya.



Seseorang tidak menjadi "orang yang berani" karena tidak pernah takut.



Ia menjadi berani karena berkali-kali melakukan hal penting meskipun merasa takut.



Seseorang tidak menjadi "orang yang disiplin" karena memiliki motivasi luar biasa.



Ia membangun disiplin melalui sistem dan pengulangan.



Karena itu, jangan bertanya:



"Bagaimana saya menjadi orang yang berbeda?"



Tanyakan:



"Apa yang akan dilakukan versi diri saya yang ingin saya bangun hari ini?"



Kemudian lakukan satu hal kecil yang sesuai dengan identitas tersebut.



Jika ingin menjadi orang yang lebih sehat, buat satu pilihan sehat.



Jika ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, selesaikan satu hal yang selama ini ditunda.



Jika ingin menjadi orang yang lebih berani, lakukan satu percakapan yang selama ini dihindari.



Identitas berkembang melalui bukti.



Setiap tindakan kecil memberi pesan kepada diri sendiri:



"Saya adalah orang yang mampu melakukan ini."



Mengapa Kita Sering Tahu Harus Berubah tetapi Tetap Tidak Berubah?



Pertanyaan ini layak mendapatkan perhatian khusus.



Mengapa seseorang dapat membaca begitu banyak buku tentang pengembangan diri, menonton berbagai video motivasi, membuat daftar tujuan, bahkan mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan—tetapi tetap berada di tempat yang sama?



Karena pengetahuan dan perubahan perilaku adalah dua hal yang berbeda.



Mengetahui bahwa olahraga baik untuk kesehatan tidak otomatis membuat seseorang berolahraga.



Mengetahui bahwa menabung penting tidak otomatis membuat seseorang mengelola uang dengan baik.



Mengetahui bahwa komunikasi penting tidak otomatis membuat seseorang mampu berkomunikasi dengan baik.



Pengetahuan hanya menjawab:



"Apa yang seharusnya saya lakukan?"



Perubahan membutuhkan jawaban terhadap pertanyaan lain:



"Bagaimana saya membuat diri saya benar-benar melakukan hal tersebut secara konsisten?"



Di sinilah kebiasaan, lingkungan, emosi, ketakutan, dan sistem perilaku menjadi penting.



Karena itu, jangan mengukur kemajuan hanya dari seberapa banyak yang sudah Anda pahami.



Ukur juga dari:



Apa yang mulai Anda lakukan?



Jangan Mengubah Seluruh Hidup Sekaligus



Ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa hidupnya perlu berubah, ada kecenderungan untuk melakukan semuanya sekaligus.



Mulai olahraga.



Mengubah pola makan.



Mencari pekerjaan baru.



Membaca buku.



Bangun pagi.



Berhenti bermain media sosial.



Belajar keterampilan baru.



Memperbaiki hubungan.



Mengatur keuangan.



Semuanya dimulai pada hari Senin.



Dan sering kali semuanya berhenti dua minggu kemudian.



Mengapa?



Karena perubahan terlalu besar membutuhkan terlalu banyak energi mental.



Lebih baik memilih satu area yang paling penting, lalu membangun momentum dari sana.



Tanyakan:



"Jika hanya satu hal dalam hidup saya yang membaik dalam tiga bulan ke depan, hal apa yang paling banyak memberikan dampak positif?"



Kemudian fokuslah pada hal tersebut.



Perubahan yang berkelanjutan sering kali terlihat lambat di awal.



Tetapi konsistensi kecil memiliki kekuatan yang besar ketika berlangsung cukup lama.



Bagaimana Jika Kita Sudah Mencoba Berkali-kali tetapi Gagal?



Kegagalan sebelumnya sering menjadi alasan seseorang tidak ingin mencoba lagi.



"Saya sudah pernah mencoba."



"Saya tidak konsisten."



"Saya selalu kembali ke kebiasaan lama."



Jika pernah mengalami hal tersebut, jangan langsung menyimpulkan bahwa Anda tidak mampu berubah.



Mungkin pendekatannya yang perlu berubah.



Misalnya, seseorang gagal berolahraga karena menetapkan target satu jam setiap hari.



Bukan berarti ia tidak mampu berolahraga.



Mungkin targetnya terlalu besar.



Seseorang gagal menulis setiap hari karena menunggu waktu luang dua jam.



Mungkin masalahnya bukan kurang disiplin, tetapi sistemnya tidak realistis.



Seseorang gagal mengurangi penggunaan ponsel karena hanya mengandalkan kemauan.



Mungkin lingkungan digitalnya perlu diubah.



Karena itu, ketika gagal, jangan hanya bertanya:



"Apa yang salah dengan saya?"



Tanyakan:



"Apa yang bisa saya pelajari dari sistem yang gagal ini?"



Kegagalan dapat menjadi informasi.



Dan informasi dapat digunakan untuk merancang percobaan berikutnya dengan lebih baik.



Perubahan Tidak Selalu Terasa Seperti Kemajuan



Ada hal lain yang perlu dipahami.



Kemajuan tidak selalu terasa menyenangkan.



Kadang-kadang ketika kita mulai berubah, kita justru merasa lebih buruk untuk sementara.



Kita kehilangan rutinitas lama.



Kita merasa asing dengan diri sendiri.



Orang di sekitar mungkin tidak memahami keputusan kita.



Kita belum mendapatkan hasil yang diinginkan.



Kita masih sering melakukan kesalahan.



Pada tahap tersebut, mudah untuk berpikir:



"Mungkin saya membuat keputusan yang salah."



Padahal proses adaptasi memang membutuhkan waktu.



Karena itu, jangan menilai perubahan hanya berdasarkan perasaan hari ini.



Lihat juga arah jangka panjangnya.



Tanyakan:



"Apakah kehidupan saya bergerak ke arah yang saya anggap lebih baik?"



Jika jawabannya ya, meskipun kemajuannya kecil, berarti Anda sedang bergerak.



Sebuah Latihan Psikologis Sederhana



Jika saat ini Anda sedang merasa buntu, ambil selembar kertas dan jawab lima pertanyaan berikut dengan jujur.



1. Apa yang sebenarnya ingin saya ubah?



Tuliskan secara spesifik.



Bukan "hidup saya".



Tetapi:



"Saya ingin mengganti pekerjaan."



"Saya ingin memperbaiki hubungan."



"Saya ingin mulai menjaga kesehatan."



"Saya ingin berhenti menunda pekerjaan."



2. Mengapa saya belum melakukannya?



Tuliskan semua alasan.



Jangan menghakimi diri sendiri.



3. Apa yang sebenarnya saya takutkan?



Cobalah masuk lebih dalam.



Apakah Anda takut gagal?



Ditolak?



Kehilangan uang?



Mengecewakan orang lain?



Sendirian?



Tidak dianggap berhasil?



4. Apa langkah terkecil yang dapat saya lakukan dalam 24 jam?



Harus sangat kecil.



Sesuatu yang realistis.



5. Jika saya terus melakukan langkah kecil ini selama enam bulan, apa yang mungkin berubah?



Pertanyaan ini membantu menggeser perhatian dari hasil instan menuju proses.



Pada Akhirnya, Perubahan Dimulai dari Satu Keputusan Kecil



Kita sering membayangkan perubahan sebagai momen besar.



Seseorang tiba-tiba mendapatkan keberanian.



Kemudian ia meninggalkan pekerjaan.



Memulai bisnis.



Mengakhiri hubungan.



Pindah kota.



Mengubah kehidupannya.



Namun, kenyataannya sering jauh lebih sederhana.



Perubahan biasanya dimulai ketika seseorang berhenti berbohong kepada dirinya sendiri.



Ia mengakui:



"Saya tidak ingin terus hidup seperti ini."



Kemudian muncul pertanyaan:



"Apa satu hal yang bisa saya lakukan sekarang?"



Bukan besok.



Bukan ketika semuanya sempurna.



Bukan ketika rasa takut hilang.



Sekarang.



Mungkin langkah itu hanya mengirim satu email.



Mungkin membuat satu janji.



Mungkin mengatakan satu kalimat yang selama ini sulit diucapkan.



Mungkin membuka kembali dokumen yang selama ini ditunda.



Mungkin berjalan selama sepuluh menit.



Mungkin meminta bantuan.



Mungkin akhirnya mengakui bahwa sesuatu memang harus berakhir.



Langkahnya mungkin kecil.



Tetapi secara psikologis, ada sesuatu yang penting sedang terjadi.



Anda sedang membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda masih memiliki kemampuan untuk memilih.



Dan sering kali, itulah awal dari perubahan.



Penutup



Keluar dari kebuntuan bukan berarti tiba-tiba menjadi orang yang tidak takut.



Bukan pula berarti memiliki motivasi tanpa batas.



Perubahan yang sehat justru sering dimulai dengan menerima bahwa kita mungkin tetap merasa takut, ragu, dan tidak yakin—tetapi memilih untuk melakukan langkah yang masuk akal meskipun semua perasaan tersebut masih ada.



Kita tidak harus mengetahui seluruh perjalanan.



Kita hanya perlu mengetahui langkah berikutnya.



Kita tidak harus mengubah seluruh kehidupan dalam satu hari.



Kita hanya perlu membuat satu keputusan yang sedikit lebih baik hari ini.



Dan kita tidak harus menjadi manusia yang sempurna sebelum mulai bergerak.



Kita dapat mulai dari diri kita yang sekarang.



Dengan kemampuan yang sekarang.



Dengan ketakutan yang sekarang.



Dengan keadaan yang sekarang.



Kemudian bergerak sedikit demi sedikit.



Karena perubahan besar sering kali tidak dimulai dari keberanian yang luar biasa.



Ia dimulai dari satu keputusan sederhana:



