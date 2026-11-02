5 Alasan Mengapa Kita Kesulitan Menghadapi Perubahan, Meski Kita Menginginkannya Sekalipun

seseorang yang kesulitan menghadapi perubahan / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa ingin mengubah hidup, tetapi ketika kesempatan untuk berubah benar-benar datang, justru muncul perasaan takut, ragu, dan keinginan untuk kembali ke kebiasaan lama?

Kita mungkin ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, meninggalkan pekerjaan yang tidak lagi membahagiakan, membangun hubungan yang lebih sehat, memulai sesuatu yang baru, atau melepaskan pola hidup yang selama ini membuat kita tidak berkembang. Secara sadar, kita tahu bahwa perubahan tersebut diperlukan. Bahkan, kita mungkin sudah lama membayangkan betapa baiknya kehidupan setelah perubahan itu terjadi.



Namun, ketika harus benar-benar melangkah, semuanya terasa jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan.



Kita menunda. Kita mencari alasan. Kita mempertanyakan keputusan sendiri. Tidak jarang, kita bahkan kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya sudah bertekad untuk ditinggalkan.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Menurut psikologi, kesulitan menghadapi perubahan bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya motivasi, kemalasan, atau lemahnya kemauan. Ada berbagai mekanisme psikologis yang membuat manusia cenderung mempertahankan sesuatu yang sudah dikenal, bahkan ketika sesuatu tersebut sebenarnya tidak lagi memberikan kebahagiaan.



Menariknya, keinginan untuk berubah dan ketakutan terhadap perubahan bisa hidup berdampingan dalam diri seseorang.



Kita bisa menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama merasa takut kehilangan kenyamanan yang selama ini kita miliki.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (2/11), terdapat lima alasan psikologis mengapa kita sering kesulitan menghadapi perubahan, meskipun sebenarnya kita sangat menginginkannya.



1. Otak Manusia Cenderung Memilih Sesuatu yang Sudah Dikenal daripada Sesuatu yang Belum Pasti



Salah satu alasan utama mengapa perubahan terasa sulit adalah karena otak manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang sudah dikenal.



Dalam psikologi, terdapat konsep yang dikenal sebagai status quo bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk mempertahankan keadaan yang sedang berlangsung dibandingkan mengambil keputusan untuk mengubahnya.



Kecenderungan ini membuat seseorang merasa lebih nyaman dengan situasi yang sudah biasa dijalani, sekalipun situasi tersebut sebenarnya tidak ideal.



Misalnya, seseorang sudah lama bekerja di tempat yang membuatnya stres. Setiap hari ia mengeluh tentang pekerjaannya, merasa tidak berkembang, dan bahkan kehilangan semangat ketika harus berangkat ke kantor.



Namun, ketika mendapatkan kesempatan untuk pindah ke pekerjaan baru, ia justru merasa takut.



Bagaimana jika pekerjaan barunya lebih buruk? Bagaimana jika ia tidak mampu beradaptasi? Bagaimana jika penghasilannya tidak stabil? Bagaimana jika ia menyesali keputusan tersebut?



Akhirnya, ia memilih bertahan.



Bukan karena pekerjaan lamanya membahagiakan, melainkan karena ketidaknyamanan yang sudah dikenal terasa lebih mudah diprediksi daripada ketidakpastian yang belum pernah dialami.



Inilah salah satu paradoks manusia: terkadang kita lebih memilih penderitaan yang sudah familiar daripada kemungkinan kebahagiaan yang belum kita kenal.



Otak kita juga menggunakan kebiasaan dan pengalaman masa lalu untuk menghemat energi mental. Ketika melakukan sesuatu yang sudah biasa, kita tidak perlu terus-menerus mempertimbangkan setiap langkah. Sebaliknya, perubahan menuntut perhatian, pengambilan keputusan, dan penyesuaian terhadap situasi baru.



Karena itu, perubahan sering kali terasa melelahkan bahkan sebelum kita benar-benar memulainya.



Apa yang bisa kita pelajari?



Kita perlu memahami bahwa rasa tidak nyaman ketika menghadapi perubahan bukan selalu pertanda bahwa keputusan kita salah. Bisa jadi, itu hanyalah respons alami terhadap sesuatu yang belum familiar.



Tidak semua hal yang terasa aman benar-benar baik untuk kita. Dan tidak semua hal yang terasa menakutkan berarti harus dihindari.



Terkadang, pertumbuhan justru dimulai ketika kita bersedia meninggalkan sesuatu yang sudah terlalu lama terasa biasa.



2. Kita Takut Kehilangan Sesuatu yang Sudah Dimiliki, Meski Menginginkan Sesuatu yang Lebih Baik



Alasan kedua berkaitan dengan konsep psikologi yang disebut loss aversion atau keengganan terhadap kerugian.



Konsep ini diperkenalkan melalui penelitian Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam teori Prospect Theory.



Secara sederhana, manusia cenderung merasakan dampak kehilangan sesuatu lebih kuat daripada kesenangan ketika mendapatkan sesuatu yang nilainya setara.



Artinya, kehilangan sesuatu sering kali terasa lebih menyakitkan daripada kebahagiaan yang kita bayangkan ketika memperoleh sesuatu yang baru.



Hal ini membantu menjelaskan mengapa seseorang bisa sangat menginginkan perubahan, tetapi tetap kesulitan meninggalkan keadaan lamanya.



Contohnya, seseorang ingin mengakhiri hubungan yang sudah tidak sehat. Ia sadar bahwa hubungan tersebut membuatnya sering merasa tidak dihargai, kesepian, dan kehilangan kepercayaan diri.



Namun, ia tetap sulit pergi.



Mengapa?



Karena yang ia bayangkan bukan hanya kebebasan setelah berpisah, tetapi juga kehilangan seseorang yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya.



Ia takut kehilangan kenangan, kebiasaan bersama, rutinitas, perhatian, bahkan identitasnya sebagai bagian dari sebuah hubungan.



Hal yang sama bisa terjadi ketika seseorang ingin memulai kehidupan baru di kota lain, berganti karier, atau meninggalkan lingkungan yang sudah lama dikenalnya.



Kita sering kali tidak hanya mempertimbangkan apa yang akan diperoleh dari perubahan, tetapi juga apa yang mungkin hilang ketika perubahan itu terjadi.



Bahkan, terkadang kita mempertahankan sesuatu bukan karena masih membutuhkannya, melainkan karena terlalu takut kehilangan apa yang sudah kita investasikan di dalamnya.



Dalam psikologi perilaku, kondisi ini juga berkaitan dengan sunk cost fallacy, yaitu kecenderungan untuk terus mempertahankan keputusan karena sudah telanjur menginvestasikan waktu, tenaga, uang, atau emosi.



Kita berpikir bahwa meninggalkan sesuatu berarti semua pengorbanan sebelumnya menjadi sia-sia.



Padahal, mempertahankan sesuatu yang tidak lagi sehat hanya karena kita sudah menghabiskan banyak waktu di dalamnya bisa membuat kita kehilangan lebih banyak kesempatan di masa depan.



Apa yang bisa kita pelajari?



Ketika ingin berubah, jangan hanya bertanya tentang apa yang akan kita dapatkan. Cobalah bertanya juga tentang apa yang sebenarnya sedang kita pertahankan.



Apakah kita masih bertahan karena sesuatu itu memang berharga? Ataukah kita hanya takut kehilangan sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan?



Tidak semua yang pernah kita perjuangkan harus terus kita pertahankan.



Terkadang, melepaskan bukan berarti menyia-nyiakan masa lalu. Justru, itu bisa menjadi cara untuk memberikan kesempatan kepada masa depan.



3. Kita Terlalu Terikat dengan Identitas Diri yang Sudah Lama Dibangun



Perubahan tidak selalu hanya berkaitan dengan tindakan atau kebiasaan. Dalam banyak situasi, perubahan juga menuntut kita untuk mengubah cara memandang diri sendiri.



Inilah yang membuat perubahan terasa jauh lebih rumit.



Kita memiliki gambaran tertentu tentang siapa diri kita. Gambaran tersebut terbentuk dari pengalaman masa lalu, lingkungan keluarga, pendidikan, hubungan sosial, serta berbagai keyakinan yang kita bangun selama bertahun-tahun.



Misalnya, seseorang mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak pandai berbicara di depan umum.



Selama bertahun-tahun, ia menghindari kesempatan untuk berbicara dalam rapat, mengikuti presentasi, atau menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang.



Lama-kelamaan, keyakinan tersebut tidak lagi sekadar menjadi pemikiran, tetapi berubah menjadi bagian dari identitas dirinya.



Ketika suatu hari ia ingin menjadi lebih percaya diri, muncul konflik internal.



Di satu sisi, ia ingin berubah. Namun, di sisi lain, perilaku baru tersebut terasa bertentangan dengan gambaran dirinya selama ini.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep self-concept atau konsep diri, yaitu kumpulan keyakinan dan persepsi seseorang mengenai siapa dirinya.



Ada pula konsep cognitive dissonance dari Leon Festinger, yang menjelaskan ketidaknyamanan psikologis ketika seseorang memiliki keyakinan, sikap, atau perilaku yang saling bertentangan.



Misalnya, seseorang ingin menjadi pribadi yang sehat, tetapi selama ini mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang tidak suka berolahraga.



Ketika mulai berolahraga, ia mungkin merasa canggung, malas, atau tidak nyaman karena tindakan barunya belum sesuai dengan identitas yang selama ini ia yakini.



Hal serupa bisa terjadi ketika seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain mulai belajar mengatakan tidak.



Ia mungkin merasa bersalah, egois, atau tidak enak hati, meskipun sebenarnya sedang membangun batasan yang lebih sehat.



Mengapa demikian?



Karena perubahan perilaku sering kali lebih mudah dilakukan daripada perubahan cara kita memandang diri sendiri.



Kita mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi belum sepenuhnya percaya bahwa kita adalah orang yang mampu melakukannya.



Apa yang bisa kita pelajari?



Jangan terlalu cepat menganggap karakter atau identitas diri sebagai sesuatu yang permanen.



Kalimat seperti "Saya memang orang yang malas", "Saya tidak pernah bisa disiplin", atau "Saya memang tidak pandai beradaptasi" dapat menjadi batasan psikologis yang menghambat perkembangan.



Cobalah mengganti cara berbicara kepada diri sendiri.



Daripada mengatakan, "Saya bukan orang yang disiplin," katakan, "Saya sedang belajar membangun kedisiplinan."



Perubahan identitas tidak harus terjadi dalam satu malam. Kita dapat membangunnya melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Lambat laun, pengalaman baru dapat membantu kita membentuk gambaran diri yang lebih luas dan lebih positif.



4. Kita Menginginkan Hasil Perubahan, tetapi Tidak Selalu Siap Menghadapi Prosesnya



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika ingin berubah adalah terlalu berfokus pada hasil akhir.



Kita membayangkan kehidupan yang lebih baik, tubuh yang lebih sehat, karier yang lebih sukses, hubungan yang lebih harmonis, atau kondisi mental yang lebih stabil.



Namun, kita sering kali tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi proses yang diperlukan untuk mencapai semua itu.



Padahal, perubahan hampir selalu melibatkan ketidaknyamanan sementara.



Ketika ingin membangun kebiasaan baru, kita harus menghadapi rasa malas. Ketika ingin meningkatkan kemampuan, kita harus bersedia menjadi pemula lagi. Ketika ingin memperbaiki hubungan, kita mungkin perlu melakukan percakapan yang sulit.



Dengan kata lain, kita menginginkan kehidupan yang berbeda, tetapi terkadang masih berharap bisa mencapainya tanpa harus mengalami kesulitan yang menyertainya.



Dalam psikologi, persoalan ini berkaitan dengan delay discounting, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih menghargai imbalan yang bisa diperoleh segera dibandingkan manfaat yang baru akan dirasakan di masa depan.



Contohnya, seseorang ingin memiliki tubuh yang lebih sehat. Ia tahu bahwa olahraga secara rutin akan memberikan manfaat dalam jangka panjang.



Namun, ketika harus memilih antara berolahraga selama 30 menit atau bersantai sambil bermain ponsel, ia cenderung memilih sesuatu yang memberikan kesenangan langsung.



Bukan karena ia tidak memahami manfaat olahraga, tetapi karena kesenangan dari beristirahat terasa lebih dekat dan mudah diperoleh.



Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak orang bersemangat memulai perubahan pada awalnya, tetapi kemudian kehilangan konsistensi.



Motivasi awal biasanya muncul karena kita membayangkan hasil yang menyenangkan. Namun, ketika harus menghadapi rutinitas yang membosankan, kemajuan yang lambat, dan kegagalan kecil, motivasi tersebut mulai berkurang.



Kita lupa bahwa perubahan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang bersedia menjalani proses yang mungkin tidak selalu menyenangkan.



Bahkan, ada kalanya kita sudah melakukan banyak hal dengan benar, tetapi belum melihat hasil yang berarti.



Di sinilah kesabaran dan konsistensi menjadi penting.



Apa yang bisa kita pelajari?



Berhentilah menilai keberhasilan perubahan hanya berdasarkan hasil yang terlihat.



Jika ingin membangun kebiasaan membaca, mulailah dengan beberapa halaman setiap hari. Jika ingin lebih sehat, mulailah dengan berjalan kaki secara rutin. Jika ingin meningkatkan kemampuan, luangkan waktu untuk belajar meskipun hanya sebentar.



Fokuslah pada tindakan yang bisa dilakukan hari ini, bukan hanya pada hasil yang ingin dicapai beberapa bulan mendatang.



Sebab, perubahan besar sering kali tidak lahir dari keputusan besar yang dilakukan sekali, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang terus diulang.



5. Kita Terlalu Keras terhadap Diri Sendiri Ketika Mengalami Kegagalan



Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah cara kita memperlakukan diri sendiri ketika perubahan tidak berjalan sesuai harapan.



Banyak orang memulai perubahan dengan ekspektasi yang terlalu tinggi.



Mereka ingin segera menjadi lebih disiplin, lebih produktif, lebih percaya diri, atau lebih bahagia. Mereka berharap kebiasaan lama bisa ditinggalkan dalam waktu singkat.



Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.



Ada hari ketika kita kembali malas. Ada saat ketika kita mengulangi kesalahan yang sama. Ada masa ketika kita kehilangan semangat dan merasa tidak mengalami kemajuan.



Sayangnya, alih-alih memahami bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses belajar, kita justru menyalahkan diri sendiri.



Kita mulai berpikir:



"Mengapa saya selalu seperti ini?"



"Saya memang tidak pernah bisa berubah."



"Sepertinya saya memang tidak punya kemampuan untuk memperbaiki hidup."



Pikiran-pikiran semacam ini dapat memperburuk keadaan karena membuat satu kegagalan kecil terasa seperti bukti bahwa seluruh usaha kita tidak akan berhasil.



Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep self-efficacy dari Albert Bandura, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.



Ketika seseorang berulang kali merasa gagal, keyakinan terhadap kemampuannya sendiri dapat menurun.



Akibatnya, ia menjadi lebih mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan berikutnya.



Selain itu, terdapat konsep self-compassion yang dipopulerkan oleh Kristin Neff. Konsep ini mengacu pada kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, memahami bahwa ketidaksempurnaan merupakan bagian dari pengalaman manusia, serta menyadari emosi yang sedang dirasakan tanpa menghakimi diri secara berlebihan.



Self-compassion bukan berarti membenarkan semua kesalahan atau menghindari tanggung jawab.



Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk tetap bertanggung jawab tanpa harus menghancurkan harga diri sendiri.



Misalnya, ketika gagal menjalankan rutinitas olahraga, kita tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa diri kita tidak disiplin.



Kita bisa mengevaluasi penyebabnya. Mungkin jadwal yang dibuat terlalu padat, targetnya tidak realistis, atau kita belum menemukan jenis olahraga yang sesuai.



Dengan begitu, kegagalan tidak hanya menjadi pengalaman yang menyakitkan, tetapi juga sumber informasi untuk memperbaiki strategi.



Perlu dipahami bahwa perubahan bukan proses yang selalu bergerak maju secara lurus.



Ada kemajuan, kemunduran, penyesuaian, dan kesempatan untuk memulai kembali.



Terkadang, keberhasilan terbesar bukanlah tidak pernah gagal, melainkan kemampuan untuk kembali melanjutkan usaha setelah mengalami kegagalan.



Apa yang bisa kita pelajari?



Belajarlah menjadi lebih sabar terhadap diri sendiri.



Jangan menjadikan satu hari yang buruk sebagai alasan untuk membatalkan seluruh usaha yang sudah dilakukan.



Jika hari ini gagal, cobalah kembali besok. Jika strategi yang digunakan tidak berhasil, perbaiki strateginya. Jika target terlalu berat, sesuaikan dengan kemampuan saat ini.



Kita tidak harus menjadi sempurna untuk bisa berubah.



Kita hanya perlu bersedia terus belajar.



Bagaimana Cara Menghadapi Perubahan agar Tidak Terus Terjebak dalam Kebiasaan Lama?



Setelah memahami berbagai alasan psikologis di atas, kita mungkin menyadari bahwa perubahan memang bukan perkara sederhana.



Ada kebiasaan yang sudah mengakar, ketakutan yang sulit dijelaskan, identitas diri yang terbentuk selama bertahun-tahun, serta kenyamanan yang membuat kita enggan mengambil risiko.



Namun, memahami alasan mengapa perubahan terasa sulit merupakan langkah awal yang penting.



Berikut beberapa pendekatan yang bisa membantu kita menjalani proses perubahan dengan lebih realistis.



1. Mulailah dari perubahan kecil.



Jangan memaksa diri untuk mengubah seluruh kehidupan dalam waktu bersamaan. Pilih satu kebiasaan yang paling memungkinkan untuk diperbaiki terlebih dahulu.



2. Jangan menunggu sampai merasa siap sepenuhnya.



Terkadang, rasa percaya diri dan kesiapan justru tumbuh setelah kita mulai bertindak. Kita tidak harus menghilangkan seluruh ketakutan sebelum mengambil langkah pertama.



3. Kenali alasan sebenarnya di balik keinginan untuk berubah.



Tanyakan kepada diri sendiri: apakah perubahan ini benar-benar sesuatu yang saya inginkan, atau hanya karena tekanan lingkungan dan ekspektasi orang lain?



Memiliki alasan yang bermakna dapat membantu kita bertahan ketika motivasi mulai menurun.



4. Buat lingkungan yang mendukung perubahan.



Jangan hanya mengandalkan kekuatan kemauan. Atur lingkungan agar kebiasaan baru lebih mudah dilakukan dan kebiasaan lama tidak terlalu mudah diakses.



5. Berikan ruang untuk melakukan kesalahan.



Jangan berharap semua proses berjalan sempurna. Perubahan membutuhkan eksperimen, evaluasi, dan penyesuaian. Kegagalan tidak harus menjadi alasan untuk berhenti.



Penutup: Terkadang, Kita Bukan Tidak Ingin Berubah, Kita Hanya Belum Siap Melepaskan Kehidupan yang Selama Ini Kita Kenal



Ada satu hal menarik tentang manusia: kita bisa sangat menginginkan kehidupan yang berbeda, tetapi pada saat yang sama merasa takut ketika kehidupan tersebut mulai berubah.



Kita ingin lebih bahagia, tetapi takut meninggalkan sesuatu yang selama ini menjadi sumber kenyamanan. Kita ingin berkembang, tetapi takut menghadapi kemungkinan gagal. Kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi masih terikat dengan identitas lama yang sudah kita kenal selama bertahun-tahun.



Semua itu merupakan bagian dari kompleksitas psikologis manusia.



Karena itu, kesulitan menghadapi perubahan tidak selalu berarti kita kurang kuat, kurang berani, atau tidak memiliki motivasi. Bisa jadi, kita sedang berhadapan dengan berbagai mekanisme psikologis yang membuat sesuatu yang familiar terasa lebih aman daripada sesuatu yang baru.



Namun, memahami hal tersebut bukan berarti kita harus terus membiarkan diri terjebak dalam keadaan yang sama.



Kita perlu belajar membedakan antara kenyamanan dan kebahagiaan, antara rasa takut dan tanda bahaya, serta antara kegagalan sementara dan ketidakmampuan permanen.



Perubahan tidak harus selalu dimulai dengan langkah besar. Tidak harus langsung mengubah seluruh kehidupan. Tidak harus membuat kita menjadi orang yang sama sekali berbeda.



Terkadang, perubahan cukup dimulai dengan keberanian untuk mencoba satu hal yang selama ini kita hindari.



Kemudian, mencoba lagi ketika gagal. Belajar ketika melakukan kesalahan. Dan perlahan-lahan membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang benar-benar kita yakini.



Pada akhirnya, mungkin kita perlu memahami satu hal: keinginan untuk berubah adalah awal yang penting, tetapi kesediaan untuk menghadapi ketidaknyamanan selama proses perubahanlah yang membuat kita benar-benar bertumbuh.



