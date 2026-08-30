8 Weton yang Jauh dari Kemiskinan, Selalu Beruntung dalam Hal Materi

Ilustrasi Weton yang memiliki potensi besar dalam urusan rezeki. (Magnific)
JawaPos.com - Menurut khazanah Primbon Jawa, ada delapan weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki yang kuat dan beruntung dalam hal materi.
Benarkah demikian, lantas apakah wetonmu termasuk di dalamnya?
Yuk simak, 8 weton yang dipercaya jauh dari kemiskinan dalam tradisi Primbon Jawa.
Sejumlah weton ini diyakini memiliki karakter yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan jalan rezeki, bangkit dari kesulitan, dan perlahan membangun kehidupan yang semakin mapan.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran.
Perpaduan hari dan pasaran dipercaya dapat menggambarkan karakter seseorang, termasuk cara menghadapi masalah, mencari penghasilan, membangun hubungan, hingga mengelola peluang yang datang.
Menariknya, weton yang dipercaya memiliki keberuntungan materi karena dikenal gigih, mudah beradaptasi, pandai membaca peluang, memiliki jaringan luas, atau mampu bangkit ketika berada dalam kondisi sulit.
Dikutip dari kanal YouTube Mbah Karbit, inilah delapan weton dengan potensi kuat untuk mengubah keadaan ekonomi menurut kepercayaan Primbon Jawa.
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Jawa Pos
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