Rezeki Tak Terduga Menanti, Ini 5 Shio yang Konon Beruntung di Minggu Pertama September

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang stabil menjadi salah satu harapan banyak orang. Kebutuhan sehari-hari, rencana membeli rumah, perjalanan, hingga persiapan masa depan membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik.

Mencapai kemandirian finansial tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Kerja keras, ketekunan, kemampuan mengatur keuangan, dan keberanian mengambil keputusan menjadi sejumlah faktor yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan tersebut.

Namun, dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Setiap periode tertentu dipercaya membawa peluang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Memasuki minggu pertama September 2026, sejumlah shio disebut berpotensi menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Dilansir dari SunSigns, berikut lima shio yang diprediksi berpeluang memperoleh keberuntungan finansial pada awal September 2026. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Macan Pemilik shio Macan dikenal memiliki karakter percaya diri dan tidak ragu tampil di depan orang lain. Memasuki awal September 2026, sifat tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan peluang baru yang berkaitan dengan keuangan.

Kesempatan tersebut bisa muncul dari pekerjaan utama, usaha sampingan, maupun hobi yang sebelumnya hanya dijalankan untuk mengisi waktu luang.

Ada pula kemungkinan munculnya apresiasi di tempat kerja, termasuk tanggung jawab baru atau peluang peningkatan posisi yang berpotensi berdampak pada kondisi finansial.

Meski ramalan menunjukkan prospek positif, hasil yang diperoleh tetap bergantung pada seberapa serius mereka memanfaatkan kesempatan tersebut.