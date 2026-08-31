Hari Paling Beruntung 12 Zodiak di September 2026, Ada yang Bersiap Menjemput Rezeki, Kesuksesan!

JawaPos.com - September 2026 membawa suasana yang berbeda bagi setiap zodiak. Setelah melewati berbagai kesibukan, tekanan, dan proses panjang dalam kehidupan, bulan ini menjadi kesempatan untuk memperlambat langkah sekaligus melihat kembali ke mana perjalanan hidup sedang diarahkan.

Dalam astrologi, keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk kejutan besar. Terkadang, keberuntungan muncul melalui sebuah keputusan, pertemuan, peluang kerja, keberanian mengambil risiko, atau kesadaran bahwa seseorang sudah berada di jalan yang tepat.

Menurut ramalan yang dimuat YourTango.com, setiap zodiak memiliki satu hari yang dianggap paling beruntung sepanjang September 2026.

Hari-hari tersebut dipengaruhi oleh berbagai pergerakan planet yang membawa energi berbeda, mulai dari karier, keuangan, hubungan, perjalanan, hingga pencarian jati diri.

Salah satu tanggal yang cukup penting adalah 10 September. Pada periode tersebut, Venus bergerak menuju Scorpio, Merkurius memasuki Libra, dan Uranus mulai mengalami fase retrograde di Gemini. Tidak lama kemudian, Bulan Baru muncul di Virgo pada 11 September.

Rangkaian perubahan tersebut dipercaya menjadi momentum untuk beradaptasi dengan arah kehidupan yang baru.

Alih-alih memaksakan sesuatu agar segera terjadi, setiap zodiak justru diajak memahami bahwa keberuntungan dapat datang ketika seseorang bersedia mengikuti alur yang memang sesuai dengan dirinya.

Lantas, kapan hari paling beruntung untuk masing-masing zodiak?

1. Aries — Rabu, 16 September