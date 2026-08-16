Lahir dengan Karisma Kuat, 4 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan kehidupan seseorang. Perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan watak, keberuntungan, hingga perjalanan hidup.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter kuat, kewibawaan alami, serta kemampuan melihat peluang. Kombinasi tersebut kemudian ditafsirkan sebagai modal untuk mencapai kehidupan yang mapan dan penuh kecukupan.

Istilah “hidup bak raja” dalam konteks ini tidak harus dimaknai sebagai benar-benar memiliki kerajaan atau kekayaan tanpa batas. Sebaliknya, ungkapan tersebut menggambarkan kehidupan yang dianggap berkecukupan, dihormati, dan memiliki posisi yang baik di lingkungan.

Berikut empat weton yang dipercaya mempunyai karakter tersebut, dikutip dari kanal YouTube Nguri Jawen.

1. Sabtu Legi, Tenang tetapi Punya Wibawa Sabtu Legi digambarkan sebagai perpaduan karakter yang tenang dengan pembawaan yang mampu menarik perhatian.

Pemilik weton ini disebut tidak perlu banyak berbicara untuk mendapatkan penghormatan. Sikapnya yang kalem justru dapat membuat orang lain merasa segan sekaligus nyaman berada di dekatnya.

Mereka juga dipercaya mempunyai intuisi yang cukup kuat dalam menentukan langkah. Ketika menghadapi persoalan rumit, Sabtu Legi cenderung tidak mudah panik dan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan matang.

Sifat setia dan teguh pada pendirian menjadi kekuatan lainnya. Karakter tersebut dipercaya membantu mereka bertahan ketika mengejar tujuan dalam jangka panjang.

Namun, tuntutan dari lingkungan terkadang menjadi tantangan tersendiri. Karena dianggap mampu menjadi tempat bersandar, mereka bisa saja memikul beban lebih besar daripada yang terlihat dari luar.