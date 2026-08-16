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Rabbany Wanadriani
Senin, 17 Agustus 2026 | 06.15 WIB

Punya Bakat Istimewa! 5 Shio Ini Disebut Punya Karisma Kuat dan Sering Jadi Inspirasi

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter, potensi, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, ada beberapa yang dianggap memiliki karakter menonjol. Mereka dinilai mempunyai keberanian, kemampuan memimpin, daya tarik personal, hingga kegigihan untuk bangkit ketika menghadapi kegagalan.

Karakter tersebut membuat sebagian pemilik shio dipercaya mampu mencapai posisi penting dan menjadi sosok yang diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya.

Namun, tentu saja, astrologi merupakan kepercayaan dan bukan metode ilmiah untuk menentukan masa depan atau kepribadian seseorang secara pasti.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki bakat menonjol dan berpotensi menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki karakter penuh keberanian dan rasa percaya diri yang kuat.

Mereka cenderung tidak mudah ragu ketika harus mengambil keputusan penting. Kepribadian yang tegas juga membuat mereka terlihat menonjol ketika berada di tengah banyak orang.

Macan biasanya mempunyai dorongan besar untuk mencapai sesuatu yang dianggap penting. Mereka tidak segan mengambil langkah berani selama yakin dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kemampuan memimpin, kreativitas, serta karisma menjadi sejumlah karakter yang membuat shio ini kerap dianggap mampu menginspirasi orang lain.

2. Shio Ayam

Shio Ayam identik dengan pribadi yang disiplin dan mempunyai orientasi kuat terhadap tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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