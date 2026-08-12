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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.29 WIB

5 Zodiak Paling Berbakat dan Kreatif Menurut Astrologi, Kamu Termasuk?

Zodiak paling berbakat dan kreatif menurut astrologi. (Magnific) - Image

Zodiak paling berbakat dan kreatif menurut astrologi. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam menunjukkan bakat dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa zodiak dikenal sangat berbakat karena mampu menguasai berbagai keterampilan dengan cepat.

Astrologi menjelaskan bahwa bakat ini muncul dari tekad kuat dan semangat pantang menyerah dalam berlatih.

Dilansir dari laman YourTango pada  Rabu (12/8), dijelaskan mengenai lima zodiak paling berbakat dan kreatif menurut astrologi secara lengkap.

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai pembelajar cepat yang mampu beradaptasi dengan hampir semua jenis keterampilan.

Bakat mereka bisa terlihat dalam bernyanyi, berolahraga, berakting, bermain musik, hingga mempelajari bahasa baru.

Kemampuan bertahan hingga tuntas maupun keahlian alami membuat mereka tergolong sangat berbakat di banyak bidang.

Editor: Novia Tri Astuti
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