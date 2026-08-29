Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.26 WIB

September Bawa Hoki Besar, 4 Weton Ini Diramal Kebanjiran Rezeki

4 Weton yang Ditakdirkan Menjadi Kaya Raya di Bulan September 2026 - Image

4 Weton yang Ditakdirkan Menjadi Kaya Raya di Bulan September 2026

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Setiap weton dipercaya memiliki pola keberuntungan yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak rintangan sebelum memperoleh kemapanan, sementara sebagian lainnya disebut mengalami peningkatan rezeki pada periode tertentu.

Memasuki September 2026, sejumlah weton diramalkan memasuki fase yang lebih baik dalam urusan ekonomi. Mereka disebut berpeluang memperoleh pemasukan, kesempatan, maupun keberuntungan yang dapat membawa kehidupan menuju kondisi lebih makmur.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat empat weton yang disebut berpotensi menjadi wong sugih atau menikmati peningkatan kemakmuran pada September 2026.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Wage

Pemilik weton Minggu Wage dikenal memiliki pembawaan lembut dan cenderung tenang dalam menghadapi berbagai situasi.

Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul dan tidak gampang terpancing emosi. Sikap tersebut membuat Minggu Wage cukup disukai dalam lingkungan sosial.

Dalam ramalan Primbon Jawa, September 2026 disebut menjadi salah satu periode yang membawa perubahan positif bagi kondisi ekonomi mereka.

Setelah melewati masa yang mungkin terasa berat, pemilik Minggu Wage diramalkan memiliki kesempatan untuk kembali bangkit. Peluang baru yang datang dapat menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi finansial.

Karena itu, September disebut sebagai momentum bagi Minggu Wage untuk meningkatkan kemapanan dan membuka lembaran ekonomi yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Disangka, 5 Weton Ini Diramal Masuk Fase Keemasan dan Banjir Rezeki Bulan September - Image
Zodiak

Tak Disangka, 5 Weton Ini Diramal Masuk Fase Keemasan dan Banjir Rezeki Bulan September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.14 WIB

Awal September Bawa Kabar Baik, 5 Shio Ini Disebut Bakal Panen Rezeki - Image
Zodiak

Awal September Bawa Kabar Baik, 5 Shio Ini Disebut Bakal Panen Rezeki

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.15 WIB

3 Weton yang Mulai September Tahun 2026 Hidupnya Dekat dengan Keberuntungan, Uang Datang Tiada Henti - Image
Zodiak

3 Weton yang Mulai September Tahun 2026 Hidupnya Dekat dengan Keberuntungan, Uang Datang Tiada Henti

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore