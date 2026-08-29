September Bawa Hoki Besar, 4 Weton Ini Diramal Kebanjiran Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Setiap weton dipercaya memiliki pola keberuntungan yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak rintangan sebelum memperoleh kemapanan, sementara sebagian lainnya disebut mengalami peningkatan rezeki pada periode tertentu.

Memasuki September 2026, sejumlah weton diramalkan memasuki fase yang lebih baik dalam urusan ekonomi. Mereka disebut berpeluang memperoleh pemasukan, kesempatan, maupun keberuntungan yang dapat membawa kehidupan menuju kondisi lebih makmur.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat empat weton yang disebut berpotensi menjadi wong sugih atau menikmati peningkatan kemakmuran pada September 2026.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Wage Pemilik weton Minggu Wage dikenal memiliki pembawaan lembut dan cenderung tenang dalam menghadapi berbagai situasi.

Mereka juga sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah bergaul dan tidak gampang terpancing emosi. Sikap tersebut membuat Minggu Wage cukup disukai dalam lingkungan sosial.

Dalam ramalan Primbon Jawa, September 2026 disebut menjadi salah satu periode yang membawa perubahan positif bagi kondisi ekonomi mereka.

Setelah melewati masa yang mungkin terasa berat, pemilik Minggu Wage diramalkan memiliki kesempatan untuk kembali bangkit. Peluang baru yang datang dapat menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi finansial.