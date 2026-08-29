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Rabbany Wanadriani
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.15 WIB

Awal September Bawa Kabar Baik, 5 Shio Ini Disebut Bakal Panen Rezeki

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki kondisi finansial yang stabil menjadi salah satu impian banyak orang. Selain mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kestabilan ekonomi juga dapat memberikan ruang untuk merencanakan berbagai tujuan di masa depan.

Namun, membangun kehidupan yang mapan tentu membutuhkan proses. Kerja keras, ketekunan, kesabaran, serta keberanian mengambil peluang menjadi beberapa hal yang kerap dikaitkan dengan perjalanan menuju kesuksesan finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio dipercaya akan memasuki periode yang cukup menjanjikan dalam urusan keuangan pada awal September 2026.

Dikutip dari SunSigns, berikut lima shio yang disebut berpotensi menikmati hasil dari usaha dan kerja keras mereka pada minggu pertama September 2026.

1. Shio Macan – Peluang Datang dari Arah Tak Terduga

Shio Macan dikenal memiliki karakter percaya diri, berani, dan senang menunjukkan kemampuan. Memasuki awal September 2026, karakter tersebut dipercaya dapat membawa mereka bertemu dengan kesempatan finansial yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Peluang tersebut bisa saja berasal dari pekerjaan sampingan, hobi yang mulai menghasilkan, maupun perkembangan karier seperti promosi atau tanggung jawab baru.

Keberanian untuk mengambil kesempatan menjadi modal penting bagi Macan. Jika tetap konsisten dan tidak mudah kehilangan fokus, peluang yang muncul disebut dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan.

2. Shio Ular – Hasil dari Rencana yang Disusun Matang

Shio Ular digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka cenderung menyusun strategi terlebih dahulu sebelum menjalankan sebuah rencana.

Karakter tersebut dipercaya mulai memberikan hasil pada awal September. Proyek yang telah dikerjakan cukup lama atau investasi yang sebelumnya belum menunjukkan hasil disebut berpotensi memberikan keuntungan.

Bagi Ular, tambahan pemasukan tersebut bukan sekadar keberuntungan mendadak. Hasil yang diperoleh justru dianggap sebagai buah dari perencanaan, ketelitian, dan kesabaran yang telah dilakukan sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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