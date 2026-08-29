Tak Disangka, 5 Weton Ini Diramal Masuk Fase Keemasan dan Banjir Rezeki Bulan September

JawaPos.com - September 2026 diprediksi menjadi periode penuh peluang bagi sejumlah weton. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki, keberuntungan, hingga kondisi kehidupan di masa mendatang.

Memasuki bulan September 2026, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan dalam urusan finansial.

Perubahan tersebut bisa dikaitkan dengan kerja keras, keberanian mengambil peluang, maupun karakter positif yang selama ini mereka miliki.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang menurut ramalan Primbon Jawa berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan kehidupan yang lebih makmur pada September 2026.

1. Rabu Pahing Pemilik weton Rabu Pahing dikenal sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan, kemandirian, serta kemauan kuat untuk mencapai tujuan.

Karakter tersebut membuat mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Mereka cenderung mampu memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk membuka kesempatan baru dalam kehidupan.

Menurut ramalan yang dikaitkan dengan Primbon Jawa, September 2026 menjadi salah satu periode yang membawa peluang baik bagi Rabu Pahing. Weton ini disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki hingga berada dalam kondisi kehidupan yang lebih berkecukupan.

2. Rabu Pon Selanjutnya ada Rabu Pon yang dikenal memiliki karakter cerdas, berbakat, dan mempunyai tekad kuat. Mereka juga bukan tipe pribadi yang mudah mundur hanya karena pernah mengalami kegagalan.

Pengalaman tersebut justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk melangkah lebih jauh. Sikap berani mencoba dan kemauan untuk terus berkembang menjadi modal penting dalam mengejar keberhasilan.