Rezeki Datang di Usia Matang, 5 Weton Ini Diprediksi Hidup Makin Berkah Saat Menjelang Tua

Weton semakin menginjak usia tua mereka semakin dipuncak kejayaan
JawaPos.com - Tidak semua orang dipercaya mendapatkan kesuksesan pada usia muda. Dalam tradisi dan perhitungan Primbon Jawa, ada weton tertentu yang justru digambarkan memiliki perjalanan hidup bertahap.
Mereka mungkin harus melewati berbagai tantangan dan bekerja keras terlebih dahulu sebelum menikmati hasilnya. Ketika usia semakin matang, pengalaman dan ketekunan yang dimiliki dipercaya menjadi bekal untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Dalam pandangan tersebut, bertambahnya usia bukan tanda berakhirnya masa produktif. Justru, fase ini dapat menjadi periode ketika kewibawaan, ketenangan, dan kemapanan semakin terlihat.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang disebut akan semakin berjaya ketika memasuki usia lanjut.
Berikut lima weton yang dimaksud.
Senin Wage memiliki nilai neptu 8, yang diperoleh dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Wage sebesar 4.
Dalam penafsiran Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan mempunyai pembawaan tenang, sabar, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain.
Mereka juga dikenal tidak keberatan membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sifat tersebut dipercaya membuat mereka mudah mendapatkan dukungan dan hubungan baik dari lingkungan sekitar.
Dalam urusan kehidupan, Senin Wage cenderung mengutamakan kestabilan. Kebiasaan hidup hemat dan kemampuan mengatur kebutuhan juga dianggap menjadi modal penting untuk menghadapi masa depan.
Weton ini dikaitkan dengan istilah tunggak semi, sebuah gambaran mengenai rezeki yang tumbuh secara perlahan tetapi terus berlanjut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!