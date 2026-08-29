Rezeki Datang di Usia Matang, 5 Weton Ini Diprediksi Hidup Makin Berkah Saat Menjelang Tua

JawaPos.com - Tidak semua orang dipercaya mendapatkan kesuksesan pada usia muda. Dalam tradisi dan perhitungan Primbon Jawa, ada weton tertentu yang justru digambarkan memiliki perjalanan hidup bertahap.

Mereka mungkin harus melewati berbagai tantangan dan bekerja keras terlebih dahulu sebelum menikmati hasilnya. Ketika usia semakin matang, pengalaman dan ketekunan yang dimiliki dipercaya menjadi bekal untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dalam pandangan tersebut, bertambahnya usia bukan tanda berakhirnya masa produktif. Justru, fase ini dapat menjadi periode ketika kewibawaan, ketenangan, dan kemapanan semakin terlihat.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang disebut akan semakin berjaya ketika memasuki usia lanjut.

Berikut lima weton yang dimaksud.

1. Senin Wage Senin Wage memiliki nilai neptu 8, yang diperoleh dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Wage sebesar 4.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan mempunyai pembawaan tenang, sabar, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Mereka juga dikenal tidak keberatan membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sifat tersebut dipercaya membuat mereka mudah mendapatkan dukungan dan hubungan baik dari lingkungan sekitar.

Dalam urusan kehidupan, Senin Wage cenderung mengutamakan kestabilan. Kebiasaan hidup hemat dan kemampuan mengatur kebutuhan juga dianggap menjadi modal penting untuk menghadapi masa depan.