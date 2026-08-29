Dompet Makin Tebal, 5 Shio Ini Konon Kebanjiran Rezeki dalam Lima Hari ke Depan

JawaPos.com – Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam ramalan astrologi Tiongkok. Memasuki penghujung Agustus, sejumlah shio disebut akan mendapatkan momentum positif dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan.

Dalam ramalan tersebut, peluang yang datang tidak selalu berbentuk uang secara langsung. Bisa saja keberuntungan muncul melalui proyek baru, kontrak kerja, investasi, atau ide yang kemudian berkembang menjadi sumber penghasilan.

Lansiran ini merupakan bagian dari ramalan astrologi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari SunSigns, berikut lima shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan keberuntungan finansial dalam lima hari ke depan.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal memiliki karakter realistis, tekun, dan mengutamakan kestabilan. Sifat tersebut membuat mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang.

Menjelang akhir Agustus, usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten dipercaya mulai menunjukkan hasil. Peluang investasi maupun tawaran kerja sama baru juga berpotensi muncul dan memberikan tambahan pemasukan.

Bagi Kerbau, periode ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kondisi finansial sekaligus menyiapkan fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan.

2. Shio Ular Shio Ular terkenal sebagai sosok yang penuh perhitungan dan gemar menyusun strategi sebelum mengambil tindakan. Mereka mampu melihat berbagai detail yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Kemampuan tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk menemukan peluang finansial dalam beberapa hari mendatang. Hasil pekerjaan sebelumnya juga berpotensi memberikan keuntungan atau penghargaan yang tidak disangka.