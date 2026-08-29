Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.40 WIB

3 Weton Ini Derajat Hidupnya Bakal Terangkat di Tahun 2026, Sekeluarga Jadi Makmur Bahagia

Weton yang diramalkan rezekinya di tahun 2026 bisa mengangkat derajat hidupnya hingga hidup sekeluarga jadi makmur bahagia. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan rezekinya di tahun 2026 bisa mengangkat derajat hidupnya hingga hidup sekeluarga jadi makmur bahagia. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, ada sejumlah pihak yang dikatakan dapat hidup makmur penuh keberuntungan.

Rentetan kebaikan diprediksi datang menghampiri membuat hidup yang dijalani bisa mengalami perubahan.

Hidup sulit yang belakang dijalani pun akhirnya bisa berganti dengan periode penuh ketentraman hati.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya di tahun 2026 bisa mengangkat derajat hidupnya hingga hidup sekeluarga jadi makmur bahagia.

1. Weton Minggu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Kliwon umumnya memiliki daya tarik yang kuat.

Bila mereka pandai memanfaatkan, apa yang mereka miliki bisa digunakan untuk menarik datangnya rezeki.

Di tahun 2026 ini sendiri mereka yang berweton satu ini dimungkinkan memperoleh banyak rezeki.

Adapun salah satu kebaikan yang datang diprediksi berupa jabatan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kehormatan mereka.

2. Weton Senin Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Kembali Bahagia pada Sabtu 29 Agustus 2026, Saat Beban Perlahan Mulai Terlepas - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Kembali Bahagia pada Sabtu 29 Agustus 2026, Saat Beban Perlahan Mulai Terlepas

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak - Image
Lifestyle

Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak

Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.04 WIB

7 Cara Menemukan dan Memperdalam Hal yang Membuat Anda Bahagia Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Cara Menemukan dan Memperdalam Hal yang Membuat Anda Bahagia Menurut Psikologi

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore