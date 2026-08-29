3 Weton Ini Derajat Hidupnya Bakal Terangkat di Tahun 2026, Sekeluarga Jadi Makmur Bahagia

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, ada sejumlah pihak yang dikatakan dapat hidup makmur penuh keberuntungan.

Rentetan kebaikan diprediksi datang menghampiri membuat hidup yang dijalani bisa mengalami perubahan.

Hidup sulit yang belakang dijalani pun akhirnya bisa berganti dengan periode penuh ketentraman hati.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan rezekinya di tahun 2026 bisa mengangkat derajat hidupnya hingga hidup sekeluarga jadi makmur bahagia.

1. Weton Minggu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Kliwon umumnya memiliki daya tarik yang kuat.

Bila mereka pandai memanfaatkan, apa yang mereka miliki bisa digunakan untuk menarik datangnya rezeki.

Di tahun 2026 ini sendiri mereka yang berweton satu ini dimungkinkan memperoleh banyak rezeki.

Adapun salah satu kebaikan yang datang diprediksi berupa jabatan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kehormatan mereka.