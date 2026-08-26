Ingin Bahagia dalam Karier? Hindari 8 Kesalahan yang Sering Menjebak

Ilustrasi orang yang bahagia dengan kariernya (freepik)
JawaPos.com – Memiliki pekerjaan dan merasa bahagia dengan karier merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang mungkin mempunyai penghasilan baik atau jabatan tinggi, tetapi belum tentu merasa puas dengan apa yang dijalani setiap hari.
Kebahagiaan dalam karier sering kali berkaitan dengan cara seseorang memandang pekerjaannya, menjaga kehidupan di luar kantor, serta terus mengembangkan kemampuan diri.
Orang yang menikmati perjalanan karier bukan berarti tidak pernah menghadapi tekanan atau kegagalan. Mereka hanya cenderung memiliki cara yang lebih sehat dalam menghadapi berbagai tantangan.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kesalahan yang umumnya berusaha dihindari oleh orang-orang yang merasa puas dan bahagia dengan perjalanan kariernya.
Penghasilan memang menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memilih pekerjaan. Namun, menjadikan uang sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan dapat membuat seseorang kehilangan kepuasan dalam bekerja.
Orang yang bahagia dengan kariernya biasanya mempertimbangkan faktor lain, seperti minat, nilai pribadi, lingkungan kerja, serta kesempatan untuk berkembang.
Gaji yang besar belum tentu terasa sepadan jika pekerjaan tersebut membuat seseorang terus-menerus merasa tertekan. Sebaliknya, pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan ketertarikan pribadi dapat memberikan rasa puas yang lebih berkelanjutan.
Karier yang berkembang tidak harus dibayar dengan mengorbankan seluruh kehidupan pribadi.
Orang yang mampu menikmati pekerjaannya biasanya memahami pentingnya waktu untuk keluarga, teman, kesehatan, hobi, dan beristirahat.
Bekerja tanpa batas justru dapat menguras energi dan meningkatkan risiko kelelahan. Karena itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi bagian penting agar karier dapat dijalani dalam jangka panjang.
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Jawa Pos
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