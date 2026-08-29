3 Zodiak yang Kembali Bahagia pada Sabtu 29 Agustus 2026, Saat Beban Perlahan Mulai Terlepas

Ilustrasi Zodiak (magnific)
JawaPos.com - Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa suasana emosional yang terasa lebih ringan bagi beberapa zodiak.
Fase Bulan Cembung Akhir atau Waning Gibbous Moon yang berada di Pisces menjadi simbol dari proses melepaskan sesuatu yang selama ini menghambat ketenangan batin.
Kebahagiaan dalam astrologi tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar.
Terkadang, rasa bahagia muncul ketika seseorang akhirnya berhenti memikirkan sesuatu secara berlebihan, memberi ruang untuk beristirahat, atau menyadari bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu waktu.
Energi Bulan di Pisces juga dikaitkan dengan kepekaan terhadap emosi dan kebutuhan untuk berdamai dengan perasaan yang selama ini tertahan.
Karena itu, Sabtu ini dapat menjadi momentum bagi sejumlah zodiak untuk menurunkan ekspektasi, melepaskan tekanan, dan kembali menikmati hal-hal sederhana.
3 zodiak berikut menjadi yang paling menonjol dalam tema kebahagiaan tersebut dikutip dari Yourtango.com.
Bukan karena hidup mereka tiba-tiba sempurna, melainkan karena mereka mulai mengubah cara menghadapi persoalan.
Dari kesadaran kecil itu, rasa lega perlahan menemukan jalannya kembali.
1. Taurus
Taurus dikenal memiliki emosi yang cukup kuat dan terkadang sulit menyadari bahwa suasana hati mereka dapat memengaruhi orang di sekitar.
Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, energi Bulan Cembung Akhir di Pisces mendorong Taurus untuk melihat dirinya secara lebih jernih.
Sebuah teguran atau komentar dari seseorang dapat menjadi cermin yang membantu Taurus memahami bahwa sikap murung tidak selalu harus dipertahankan.
Menariknya, Taurus kali ini tidak terlalu defensif ketika mendapatkan masukan.
Alih-alih merasa tersinggung, Anda mulai memahami bahwa ada perilaku tertentu yang memang perlu diperbaiki.
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Jawa Pos
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