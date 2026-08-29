Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.25 WIB

3 Zodiak yang Kembali Bahagia pada Sabtu 29 Agustus 2026, Saat Beban Perlahan Mulai Terlepas

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Sabtu, 29 Agustus 2026, membawa suasana emosional yang terasa lebih ringan bagi beberapa zodiak.

Fase Bulan Cembung Akhir atau Waning Gibbous Moon yang berada di Pisces menjadi simbol dari proses melepaskan sesuatu yang selama ini menghambat ketenangan batin.

Kebahagiaan dalam astrologi tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar.

Terkadang, rasa bahagia muncul ketika seseorang akhirnya berhenti memikirkan sesuatu secara berlebihan, memberi ruang untuk beristirahat, atau menyadari bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu waktu.

Energi Bulan di Pisces juga dikaitkan dengan kepekaan terhadap emosi dan kebutuhan untuk berdamai dengan perasaan yang selama ini tertahan.

Karena itu, Sabtu ini dapat menjadi momentum bagi sejumlah zodiak untuk menurunkan ekspektasi, melepaskan tekanan, dan kembali menikmati hal-hal sederhana.

3 zodiak berikut menjadi yang paling menonjol dalam tema kebahagiaan tersebut dikutip dari Yourtango.com.

Bukan karena hidup mereka tiba-tiba sempurna, melainkan karena mereka mulai mengubah cara menghadapi persoalan.

Dari kesadaran kecil itu, rasa lega perlahan menemukan jalannya kembali.

1. Taurus

Taurus dikenal memiliki emosi yang cukup kuat dan terkadang sulit menyadari bahwa suasana hati mereka dapat memengaruhi orang di sekitar.

Pada Sabtu, 29 Agustus 2026, energi Bulan Cembung Akhir di Pisces mendorong Taurus untuk melihat dirinya secara lebih jernih.

Sebuah teguran atau komentar dari seseorang dapat menjadi cermin yang membantu Taurus memahami bahwa sikap murung tidak selalu harus dipertahankan.

Menariknya, Taurus kali ini tidak terlalu defensif ketika mendapatkan masukan.

Alih-alih merasa tersinggung, Anda mulai memahami bahwa ada perilaku tertentu yang memang perlu diperbaiki.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak Pulih Secara Mental dan Emosional pada 29 Agustus 2026, Saatnya Kembali Menata Diri - Image
Zodiak

3 Zodiak Pulih Secara Mental dan Emosional pada 29 Agustus 2026, Saatnya Kembali Menata Diri

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.41 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Menemukan Kunci Hidup Lebih Lancar Setelah 29 Agustus 2026, Apa Rahasianya? - Image
Zodiak

4 Shio Ini Diprediksi Menemukan Kunci Hidup Lebih Lancar Setelah 29 Agustus 2026, Apa Rahasianya?

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.32 WIB

4 Zodiak yang Memancarkan Magnet Keberuntungan Mulai 29 Agustus 2026, Rezeki Makin Bersinar - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Memancarkan Magnet Keberuntungan Mulai 29 Agustus 2026, Rezeki Makin Bersinar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

6

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

7

Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers

8

Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore