7 Cara Menemukan dan Memperdalam Hal yang Membuat Anda Bahagia Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan hal yang membuat bahagia. (Magnific)

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang harus dicari di luar diri: pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, hubungan yang sempurna, rumah yang nyaman, atau pencapaian tertentu. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mendapatkan lebih banyak hal.



Sering kali, kebahagiaan justru muncul ketika seseorang mulai memahami apa yang benar-benar bermakna bagi dirinya, menyadari aktivitas yang membuatnya merasa hidup, serta membangun kehidupan yang selaras dengan nilai dan kebutuhan psikologisnya.



Masalahnya, banyak orang menjalani kehidupan dengan autopilot. Mereka sibuk memenuhi tuntutan pekerjaan, keluarga, lingkungan sosial, dan ekspektasi orang lain, tetapi jarang berhenti untuk bertanya:



“Sebenarnya, apa yang membuat saya bahagia?”



Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi jawabannya bisa sangat kompleks.



Hal yang membuat seseorang bahagia ketika berusia 20 tahun belum tentu sama ketika ia berusia 30 atau 40 tahun. Bahkan, sesuatu yang dulu sangat menyenangkan bisa kehilangan daya tarik ketika kebutuhan, prioritas, dan nilai hidup berubah.



Karena itu, menemukan kebahagiaan bukan hanya tentang menemukan satu aktivitas yang menyenangkan. Ini adalah proses mengenali diri, mencoba berbagai pengalaman, memperhatikan respons psikologis, dan secara bertahap membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan diri sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (25/8), jika Anda ingin menemukan sekaligus memperdalam hal-hal yang membuat Anda bahagia, berikut tujuh cara yang dapat dilakukan berdasarkan berbagai prinsip dalam psikologi positif dan ilmu perilaku.



1. Perhatikan Kapan Anda Benar-Benar Merasa “Hidup”



Salah satu cara paling sederhana untuk menemukan sumber kebahagiaan adalah memperhatikan pengalaman sehari-hari.



Jangan hanya bertanya, “Apa yang saya sukai?”



Cobalah bertanya:



“Kapan saya merasa paling hidup?”



Ada perbedaan antara sesuatu yang kita sukai secara teori dan sesuatu yang benar-benar membuat kita merasa terlibat ketika melakukannya.



Misalnya, seseorang mungkin mengatakan bahwa ia menyukai musik. Namun, ketika diperhatikan lebih jauh, ternyata bagian yang paling membuatnya bahagia bukan sekadar mendengarkan musik, melainkan bermain alat musik, membuat lagu, atau berbagi musik dengan orang lain.



Orang lain mungkin merasa bahwa dirinya menyukai olahraga. Setelah diamati, ternyata yang paling membuatnya bahagia adalah sensasi berkembang, tantangan, atau kebersamaan dengan komunitas.



Karena itu, perhatikan momen-momen ketika Anda:



lupa melihat waktu,

merasa sangat fokus,

merasa bersemangat setelah melakukannya,

ingin mempelajarinya lebih dalam,

merasa puas meskipun aktivitas tersebut membutuhkan usaha,

atau merasa bahwa aktivitas itu benar-benar “sesuai dengan diri Anda”.



Dalam psikologi, pengalaman ketika seseorang sangat tenggelam dalam sebuah aktivitas sering dikaitkan dengan konsep flow. Dalam kondisi ini, perhatian seseorang begitu terfokus sehingga ia dapat kehilangan kesadaran terhadap waktu dan gangguan di sekitarnya.



Menariknya, flow tidak selalu muncul dari aktivitas yang mudah. Justru, aktivitas yang menantang tetapi masih sesuai dengan kemampuan seseorang dapat menjadi sangat memuaskan.



Jadi, jangan hanya mencari sesuatu yang membuat Anda nyaman.



Carilah sesuatu yang membuat Anda ingin terus berkembang.



Cara mempraktikkannya



Selama satu atau dua minggu, catat aktivitas yang Anda lakukan setiap hari.



Setelah setiap aktivitas, beri penilaian sederhana dari 1–10:



Seberapa menyenangkan?

Seberapa berenergi setelah melakukannya?

Seberapa fokus saya ketika melakukannya?

Apakah saya ingin melakukannya lagi?

Apakah aktivitas ini terasa bermakna?



Setelah beberapa minggu, Anda mungkin mulai melihat pola.



Bisa jadi kebahagiaan Anda ternyata lebih banyak muncul ketika belajar, menciptakan sesuatu, membantu orang lain, menghabiskan waktu di alam, berolahraga, berbicara dengan orang tertentu, atau melakukan sesuatu secara mandiri.



Kebahagiaan yang sering muncul adalah petunjuk.



2. Jangan Hanya Mengejar Kesenangan, Cari Juga Makna



Ada perbedaan antara merasa senang dan merasa hidup memiliki makna.



Menonton film favorit, membeli makanan yang disukai, bermain gim, atau berlibur dapat memberikan kesenangan. Tidak ada yang salah dengan itu.



Namun, jika seluruh hidup hanya berisi aktivitas yang memberikan kesenangan sesaat, seseorang belum tentu merasa puas dalam jangka panjang.



Psikologi positif banyak membahas pentingnya kehidupan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermakna.



Makna dapat muncul ketika seseorang merasa bahwa apa yang dilakukannya memiliki nilai lebih besar daripada dirinya sendiri.



Misalnya:



Seorang guru mungkin merasa lelah setelah mengajar seharian, tetapi tetap merasa puas karena mengetahui bahwa pekerjaannya membantu perkembangan orang lain.



Seorang orang tua mungkin merasa kehidupannya penuh tanggung jawab, tetapi menemukan makna dalam merawat keluarganya.



Seorang seniman mungkin menghabiskan berjam-jam menyempurnakan karyanya, tetapi merasakan kepuasan karena dapat mengekspresikan sesuatu yang penting baginya.



Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu terasa seperti kesenangan.



Terkadang, sesuatu yang bermakna justru membutuhkan pengorbanan, kesabaran, disiplin, dan kerja keras.



Karena itu, tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa yang membuat hidup saya terasa berarti?”



Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan:



“Jika saya tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun, hal apa yang tetap ingin saya lakukan?”



Pertanyaan tersebut dapat membantu memisahkan keinginan pribadi dari tekanan sosial.



Sebab, terkadang kita mengejar sesuatu bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena ingin dianggap sukses.



3. Kenali Nilai-Nilai Pribadi Anda



Banyak orang kesulitan menemukan kebahagiaan karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya penting bagi dirinya.



Mereka mengejar tujuan berdasarkan standar orang lain.



Masyarakat mengatakan bahwa sukses berarti memiliki jabatan tinggi.



Lingkungan mengatakan bahwa bahagia berarti memiliki banyak uang.



Media sosial membuat seseorang merasa bahwa kehidupan ideal harus terlihat menarik.



Akhirnya, seseorang bisa mendapatkan apa yang selama ini dikejarnya tetapi tetap merasa kosong.



Salah satu pendekatan psikologis yang berguna adalah mengidentifikasi nilai pribadi.



Nilai berbeda dari tujuan.



Tujuan adalah sesuatu yang ingin kita capai.



Nilai adalah prinsip mengenai bagaimana kita ingin menjalani hidup.



Contohnya:



Tujuan: mendapatkan pekerjaan baru.



Nilai: pertumbuhan, kreativitas, kebebasan, atau kontribusi.



Tujuan: menikah.



Nilai: kedekatan, cinta, komitmen, atau keluarga.



Tujuan: memiliki bisnis.



Nilai: kemandirian, kreativitas, tantangan, atau dampak.



Ketika kehidupan sehari-hari lebih selaras dengan nilai pribadi, seseorang cenderung merasakan kehidupan yang lebih autentik.



Cobalah pilih lima hal yang paling penting bagi Anda dari daftar berikut:



keluarga,

kebebasan,

kreativitas,

keamanan,

pembelajaran,

persahabatan,

kontribusi,

spiritualitas,

petualangan,

kesehatan,

prestasi,

kejujuran,

kemandirian,

cinta,

pertumbuhan.



Kemudian tanyakan:



“Apakah kehidupan saya saat ini memberi ruang yang cukup untuk nilai-nilai tersebut?”



Jika jawabannya tidak, mungkin masalahnya bukan karena Anda tidak memiliki sesuatu yang membuat bahagia.



Mungkin kehidupan Anda saat ini tidak memberikan cukup ruang untuk menjadi diri sendiri.



4. Berani Bereksperimen dengan Hal-Hal Baru



Anda tidak selalu bisa menemukan apa yang membuat bahagia hanya dengan berpikir.



Kadang-kadang, Anda harus mencoba.



Seseorang mungkin berpikir bahwa dirinya tidak suka menulis sebelum pernah mencoba menulis secara serius.



Seseorang mungkin merasa tidak cocok dengan olahraga sebelum menemukan jenis olahraga yang sesuai.



Seseorang mungkin mengira dirinya tidak menyukai kegiatan sosial, padahal sebenarnya ia hanya belum menemukan komunitas yang tepat.



Inilah alasan mengapa eksplorasi sangat penting.



Jika Anda ingin mengetahui apa yang membuat bahagia, buatlah eksperimen kecil.



Cobalah satu hal baru setiap beberapa waktu:



mengikuti kelas memasak,

belajar bahasa baru,

mencoba olahraga baru,

membaca topik yang belum pernah dipelajari,

mengunjungi tempat baru,

membuat sesuatu dengan tangan,

bergabung dengan komunitas,

belajar alat musik,

melakukan kegiatan sukarela,

atau memulai proyek pribadi.



Tidak semuanya akan berhasil.



Dan itu tidak masalah.



Tujuan eksperimen bukan untuk menemukan sesuatu yang langsung Anda cintai.



Tujuannya adalah mengumpulkan informasi tentang diri sendiri.



Anda mungkin menemukan:



“Ini ternyata bukan untuk saya.”



Itu juga sebuah penemuan.



Sebab semakin banyak hal yang Anda eksplorasi, semakin jelas pula pola mengenai apa yang cocok dan tidak cocok bagi diri Anda.



5. Perhatikan Hubungan yang Membuat Anda Berkembang



Kebahagiaan manusia tidak hanya berasal dari aktivitas pribadi.



Hubungan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kesejahteraan psikologis.



Namun, bukan berarti semakin banyak teman otomatis membuat seseorang semakin bahagia.



Yang lebih penting adalah kualitas hubungan.



Perhatikan orang-orang yang membuat Anda merasa:



diterima,

aman untuk menjadi diri sendiri,

didengarkan,

dihargai,

didukung,

termotivasi menjadi lebih baik,

dan tidak harus terus-menerus berpura-pura.



Bandingkan dengan hubungan yang setelah Anda menjalaninya justru membuat Anda merasa terkuras, tidak berharga, atau terus-menerus harus membuktikan diri.



Cobalah mengingat satu percakapan yang benar-benar membuat Anda merasa dipahami.



Apa yang membuat percakapan tersebut berbeda?



Mungkin karena Anda bisa berbicara tanpa takut dihakimi.



Mungkin karena orang tersebut benar-benar mendengarkan.



Mungkin karena Anda dapat tertawa bersama.



Atau mungkin karena Anda dapat membicarakan sesuatu yang sangat mendalam.



Hal-hal tersebut merupakan petunjuk mengenai jenis hubungan yang membuat Anda berkembang.



Jika Anda telah menemukan hubungan yang sehat dan bermakna, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang otomatis akan bertahan.



Hubungan yang baik perlu dipelihara.



Luangkan waktu untuk berbicara.



Tunjukkan apresiasi.



Dengarkan tanpa selalu berusaha memberikan solusi.



Rayakan keberhasilan orang lain.



Dan jangan hanya menghubungi seseorang ketika Anda membutuhkan sesuatu.



Kebahagiaan sering kali menjadi lebih dalam ketika dibagikan.



6. Latih Kemampuan Menikmati Hal-Hal Kecil



Ada paradoks dalam pencarian kebahagiaan.



Semakin seseorang berpikir bahwa dirinya harus “menemukan kebahagiaan”, semakin besar kemungkinan ia justru mengabaikan kebahagiaan yang sudah ada.



Kita sering membayangkan kebahagiaan sebagai sesuatu yang besar:



“Kalau nanti punya pekerjaan impian, saya akan bahagia.”



“Kalau punya banyak uang, saya akan bahagia.”



“Kalau bertemu pasangan yang tepat, saya akan bahagia.”



“Kalau sudah mencapai tujuan itu, saya akan bahagia.”



Padahal, kehidupan sebagian besar terdiri dari momen-momen biasa.



Secangkir kopi di pagi hari.



Percakapan singkat dengan teman.



Udara pagi.



Musik yang disukai.



Makanan sederhana.



Tertawa bersama keluarga.



Berjalan tanpa terburu-buru.



Menyelesaikan pekerjaan yang sudah lama tertunda.



Jika kita tidak mampu menikmati hal-hal kecil, pencapaian besar pun belum tentu memberikan kepuasan yang bertahan lama.



Salah satu kebiasaan yang dapat dicoba adalah savoring, yaitu secara sadar memberikan perhatian pada pengalaman positif agar kita benar-benar menikmatinya.



Ketika sesuatu menyenangkan terjadi, jangan langsung berpindah ke hal berikutnya.



Berhenti sejenak.



Sadari apa yang sedang terjadi.



Nikmati.



Biarkan diri Anda merasakan pengalaman tersebut.



Misalnya, ketika makan makanan favorit, jangan sambil terus-menerus memeriksa ponsel.



Ketika berbicara dengan seseorang yang Anda sayangi, benar-benar hadir dalam percakapan.



Ketika melihat pemandangan indah, beri diri Anda waktu untuk menikmatinya.



Kebahagiaan bukan hanya tentang berapa banyak pengalaman positif yang kita miliki, tetapi juga seberapa baik kita menyadari dan menghargai pengalaman tersebut.



7. Jangan Takut Memperdalam Hal yang Benar-Benar Anda Sukai



Menemukan sesuatu yang membuat bahagia adalah langkah pertama.



Langkah berikutnya adalah memperdalamnya.



Misalnya, Anda menemukan bahwa menulis membuat Anda bahagia.



Jangan berhenti pada “saya suka menulis”.



Tanyakan:



“Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik dalam menulis?”



Jika fotografi membuat Anda bahagia, pelajari tekniknya lebih serius.



Jika memasak membuat Anda senang, eksplorasi resep dan teknik baru.



Jika membaca membuat Anda bahagia, pelajari bidang yang semakin mendalam.



Jika olahraga membuat Anda merasa hidup, tetapkan tantangan baru.



Mengapa?



Karena kebahagiaan dapat muncul bukan hanya dari kesenangan, tetapi juga dari rasa kompeten dan berkembang.



Ada kepuasan psikologis ketika kita menyadari:



“Dulu saya tidak bisa melakukan ini. Sekarang saya bisa.”



Perkembangan tersebut memberikan rasa kemajuan.



Dan rasa kemajuan dapat menjadi sumber motivasi yang sangat kuat.



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.



Jangan mengubah semua hal yang Anda sukai menjadi kompetisi.



Jika Anda suka menggambar, Anda tidak harus menjadi seniman profesional.



Jika Anda suka berlari, Anda tidak harus mengikuti maraton.



Jika Anda suka membaca, Anda tidak harus membaca seratus buku dalam setahun.



Tujuan memperdalam sesuatu bukan selalu untuk menjadi yang terbaik.



Terkadang, tujuannya sederhana:



menjadi lebih dekat dengan sesuatu yang membuat hidup terasa lebih bermakna.



Kebahagiaan Bukan Sesuatu yang Harus Ditemukan Sekali Seumur Hidup



Pada akhirnya, menemukan apa yang membuat bahagia bukanlah sebuah pencarian dengan satu jawaban final.



Manusia berubah.



Kebutuhan berubah.



Prioritas berubah.



Hubungan berubah.



Pekerjaan berubah.



Bahkan definisi kita tentang kehidupan yang baik dapat berubah seiring bertambahnya usia.



Karena itu, jangan terlalu khawatir jika sesuatu yang dulu membuat Anda bahagia sekarang tidak lagi memberikan perasaan yang sama.



Itu bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan diri Anda.



Mungkin Anda sedang berkembang.



Yang penting adalah tetap memiliki rasa ingin tahu terhadap diri sendiri.



Perhatikan apa yang memberi energi.



Perhatikan apa yang menguras energi.



Perhatikan kapan Anda merasa paling hidup.



Perhatikan orang-orang yang membuat Anda merasa menjadi diri sendiri.



Perhatikan aktivitas yang membuat Anda ingin berkembang.



Dan jangan takut mencoba sesuatu yang baru.



Pada akhirnya, kebahagiaan bukan hanya tentang menemukan “satu hal yang membuat saya bahagia.”



Kebahagiaan lebih mirip dengan proses membangun kehidupan yang memiliki cukup ruang untuk makna, hubungan, pertumbuhan, pengalaman positif, dan keaslian diri.



Jadi, jika Anda merasa belum menemukan apa yang benar-benar membuat bahagia, jangan langsung menyimpulkan bahwa hidup Anda kekurangan sesuatu.



Mungkin Anda hanya belum cukup memperhatikan petunjuk-petunjuk kecil yang selama ini sudah ada.



Mulailah dengan satu pertanyaan sederhana hari ini:



“Kapan terakhir kali saya merasa benar-benar hidup?”



Kemudian cari tahu apa yang ada di balik momen tersebut.



Karena bisa jadi, jawaban tentang kehidupan yang lebih bahagia tidak berada jauh di depan Anda.



