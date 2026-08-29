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Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.51 WIB

3 Zodiak yang Semua Utangnya di Tahun 2026 akan Lunas, Rezeki di Akhir Bulan Bereskan Segalanya

Zodiak yang diramalkan semua utangnya di tahun 2026 akan lunas saat rezeki di akhir bulan bereskan segalanya. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan semua utangnya di tahun 2026 akan lunas saat rezeki di akhir bulan bereskan segalanya. (dok: pexels)

JawaPos.com - Hidup memang sering kali berjalan penuh dengan kejutan hingga hal-hal buruk kadang terjadi.

Kerap kali, karena hal tersebut seseorang jadi sampai harus berutang demi bisa membuat segala sesuatunya tetap berjalan lancar.

Kebanyakan orang sampai terjebak dalam kesulitan dalam waktu lama, sementara sebagian yang lain beruntung bisa menuntaskan dengan segera.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan semua utangnya di tahun 2026 akan lunas saat rezeki di akhir bulan bereskan segalanya.

1. Zodiak Pisces

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak pisces diramalkan akan punya keberuntungan dalam waktu dekat ini.

Di akhir bulan, astrolog meyakini mereka yang berzodiak satu ini akan mendapatkan limpahan rezeki.

Pekerjaan mereka dimungkinkan berjalan lancar hingga bonus dari atasan pun bisa didapatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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