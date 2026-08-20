Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.38 WIB

6 Zodiak yang Diramal Berpeluang Melunasi Utang pada Agustus 2026, Rezeki Datang Tak Disangka

Ilustrasi Berpeluang Melunasi Utang (jcomp/magnific) - Image

Ilustrasi Berpeluang Melunasi Utang (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Ada kalanya beban utang terasa semakin berat ketika pemasukan belum sebanding dengan kebutuhan.

Namun, dalam ramalan zodiak, terdapat beberapa tanda yang disebut berpeluang mendapatkan kondisi keuangan lebih baik sehingga dapat menyelesaikan utang atau cicilan yang masih berjalan.

Ramalan ini menggambarkan enam zodiak yang disebut memiliki peluang memperoleh rezeki tambahan pada Agustus 2026.

Rezeki tersebut dapat dikaitkan dengan pekerjaan, usaha, bonus, pemasukan tambahan, maupun peluang lain yang membantu memperbaiki kondisi finansial.

Menariknya, karakter setiap zodiak dalam ramalan ini juga digambarkan memiliki kecenderungan berbeda.

Ada yang dikenal rajin dan pekerja keras, ada yang kreatif serta pandai melihat peluang, sementara lainnya disebut memiliki kemampuan beradaptasi dan membangun relasi dengan banyak orang.

Kemampuan melunasi utang tetap bergantung pada pendapatan, pengelolaan keuangan, prioritas, serta keputusan yang dibuat setiap individu.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut berpeluang melunasi utang pada Agustus 2026? Simak sebagaimana yang dilansir dari YouTube Marcel Wen pada Kamis (20/08).

1. Virgo

Virgo menjadi salah satu zodiak yang disebut berpeluang menyelesaikan utang pada Agustus 2026.

Dalam ramalan tersebut, Virgo digambarkan sebagai sosok yang menyukai kebersihan, kerapian, dan keteraturan.

Penampilan serta lingkungan sekitar menjadi hal yang cukup diperhatikan sehingga Virgo cenderung berusaha menjaga segala sesuatu tetap terorganisasi.

Selain rapi, Virgo juga digambarkan sebagai pribadi yang rajin, pekerja keras, berani, dan pantang menyerah.

Di sisi lain, perubahan suasana hati disebut dapat membuat Virgo terkadang terlihat berbeda dari biasanya.

Meski demikian, sifat empati yang besar membuatnya mudah berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak yang Diprediksi Hoki Besar pada Agustus 2026: Rezeki, Karier, dan Asmara Makin Terbuka - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Hoki Besar pada Agustus 2026: Rezeki, Karier, dan Asmara Makin Terbuka

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.02 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Banjir Rezeki dan Dapat Uang Tak Terduga pada Agustus 2026 - Image
Zodiak

6 Zodiak yang Diprediksi Banjir Rezeki dan Dapat Uang Tak Terduga pada Agustus 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 03.58 WIB

6 Shio yang Diprediksi Jadi Magnet Rezeki Agustus 2026, Uang Datang dari Sosok Tak Terduga - Image
Zodiak

6 Shio yang Diprediksi Jadi Magnet Rezeki Agustus 2026, Uang Datang dari Sosok Tak Terduga

Jumat, 21 Agustus 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore