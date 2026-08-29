Demi Kebebasan, 5 Zodiak Ini Berani Resign Meski Belum Punya Pekerjaan Baru

JawaPos.com-Beberapa orang mengajukan surat resign seolah-olah tanpa beban.

Mereka tidak suka menunggu timing yang sempurna ataupun memastikan semuanya berada di dalam kondisi yang aman terlebih dahulu.

Mereka lebih memilih mengikuti impuls, passion, dan rasa bosan yang sudah tidak bisa ditahan.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia. Pada (29/08) berikut zodiak yang mengikuti kata hati untuk resign tanpa memiliki rencana cadangan untuk bekerja dimana setelahnya.

Aries

Aries tidak pernah percaya pada proses yang terlalu lambat. Tidak ada rencana cadangan dan tidak ada permintaan maaf. Aries cukup percaya pada kemampuan dan kerja kerasnya untuk bisa kembali bangkit, bahkan saat mereka belum benar-benar tahu bekerja dimana lagi.

Gemini

Gemini merasa jika sesuatu mulai terasa membosankan, mereka bisa langsung meninggalkannya. Di tengah hal itu, rencana mereka bisa berubah dengan cepat sesuai mood. Bagi gemini, rencana cadangan memang ada secara teori, namun belum tentu benar-benar dipersiapkan dalam kehidupan yang nyata.

Sagittarius

Suatu hari mereka masih duduk di depan meja kerja, namun keesokan harinya mungkin sagittarius sudah menerima kabar bahwa mereka sudah mendaki. Rutinitas bisa menjadi sebuah kurungan yang berat bagi sagittarius. Mereka jauh lebih memilih untuk mengambil tindakan besar daripada terjebak di dalam kehidupan yang tidak mereka inginkan.

Aquarius

Aquarius resign demi mendapatkan kebebasan. Mereka lebih memilih mengambil risiko daripada terus bertahan dalam pekerjaan yang menguras jiwa. Mereka juga cukup percaya bahwa visi dan die besar berikutnya akan membawa mereka menuju jalan yang lebih baik.

Pisces