Demi Kebebasan, 5 Zodiak Ini Berani Resign Meski Belum Punya Pekerjaan Baru

Ilustrasi resign/magnific
JawaPos.com-Beberapa orang mengajukan surat resign seolah-olah tanpa beban.
Mereka tidak suka menunggu timing yang sempurna ataupun memastikan semuanya berada di dalam kondisi yang aman terlebih dahulu.
Mereka lebih memilih mengikuti impuls, passion, dan rasa bosan yang sudah tidak bisa ditahan.
Berdasarkan informasi dari laman timesofindia. Pada (29/08) berikut zodiak yang mengikuti kata hati untuk resign tanpa memiliki rencana cadangan untuk bekerja dimana setelahnya.
Aries
Aries tidak pernah percaya pada proses yang terlalu lambat. Tidak ada rencana cadangan dan tidak ada permintaan maaf. Aries cukup percaya pada kemampuan dan kerja kerasnya untuk bisa kembali bangkit, bahkan saat mereka belum benar-benar tahu bekerja dimana lagi.
Gemini
Gemini merasa jika sesuatu mulai terasa membosankan, mereka bisa langsung meninggalkannya. Di tengah hal itu, rencana mereka bisa berubah dengan cepat sesuai mood. Bagi gemini, rencana cadangan memang ada secara teori, namun belum tentu benar-benar dipersiapkan dalam kehidupan yang nyata.
Sagittarius
Suatu hari mereka masih duduk di depan meja kerja, namun keesokan harinya mungkin sagittarius sudah menerima kabar bahwa mereka sudah mendaki. Rutinitas bisa menjadi sebuah kurungan yang berat bagi sagittarius. Mereka jauh lebih memilih untuk mengambil tindakan besar daripada terjebak di dalam kehidupan yang tidak mereka inginkan.
Aquarius
Aquarius resign demi mendapatkan kebebasan. Mereka lebih memilih mengambil risiko daripada terus bertahan dalam pekerjaan yang menguras jiwa. Mereka juga cukup percaya bahwa visi dan die besar berikutnya akan membawa mereka menuju jalan yang lebih baik.
Pisces
Pisces cenderung mengikuti kata hati. Mereka biasanya sudah berhenti secara emosional sebelum melakukan resign. Keputusan tersebut tidak selalu didasarkan pada logika. Mereka lebih memilih mengikuti intuisi dan perasaan yang mengatakan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan semuanya.
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Jawa Pos
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