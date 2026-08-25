Baru Mendapat Pekerjaan dan Ingin Sukses? Lakukan 7 Cara Ini di Awal Masa Karier Menurut Psikologi

seseorang yang sukses di awal karier./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Mendapatkan pekerjaan pertama atau memasuki posisi baru adalah sebuah pencapaian yang layak dirayakan. Setelah melewati proses mencari kerja, mengirim lamaran, mengikuti wawancara, hingga akhirnya menerima kabar bahwa Anda diterima, mungkin muncul perasaan lega sekaligus bersemangat.
Namun, mendapatkan pekerjaan hanyalah awal.
Justru pada bulan-bulan pertama bekerja, seseorang mulai membentuk reputasi, kebiasaan, hubungan profesional, dan cara berpikir yang dapat memengaruhi perjalanan kariernya dalam jangka panjang. Banyak orang terlalu fokus menunjukkan bahwa dirinya mampu bekerja, tetapi lupa bahwa kesuksesan di tempat kerja bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis.
Menurut psikologi kerja dan perilaku organisasi, manusia membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Kita belajar memahami aturan yang tidak tertulis, membaca karakter rekan kerja, membangun kepercayaan, mengelola emosi, serta menemukan cara agar kemampuan kita bisa memberikan kontribusi nyata.
Karena itu, jika Anda baru mendapatkan pekerjaan dan ingin membangun karier yang baik, jangan terburu-buru ingin terlihat hebat.
Bangun fondasi yang kuat terlebih dahulu.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (23/8), terdapat tujuh cara yang bisa dilakukan pada awal masa karier.
1. Jangan Terburu-buru Membuktikan Diri, Fokuslah Memahami Lingkungan
Ketika baru masuk kerja, ada dorongan alami untuk menunjukkan kemampuan.
Anda mungkin ingin segera memperlihatkan bahwa perusahaan tidak salah memilih Anda. Akibatnya, sebagian orang berusaha terlalu keras: banyak berbicara dalam rapat, menerima semua tugas, memberikan pendapat tentang segala hal, atau langsung mencoba mengubah sistem yang sudah berjalan.
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Jawa Pos
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