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Dimas Choirul
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.07 WIB

Wamenaker: Anak Muda Tak Perlu Takut AI, Jadikan Alat untuk Permudah Pekerjaan

Wamenaker Afriansyah Noor saat diwawancarai awak media di Jakarta, Sabtu (29/8). (Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Wamenaker Afriansyah Noor saat diwawancarai awak media di Jakarta, Sabtu (29/8). (Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor meminta generasi muda Indonesia tidak perlu takut terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, AI merupakan alat buatan manusia yang semestinya dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan.

Hal itu disampaikan Afriansyah dalam acara Pink Model UN 2026-Exclusive Panel Discussion bertema “Tantangan dan Peluang Generasi Muda Indonesia di Tengah Era AI: Pentingnya Pendidikan dan Dunia Kerja yang Inklusif” di Binus University, Jakarta, Sabtu (29/8).

Afriansyah mengatakan perkembangan AI yang semakin pesat perlu diikuti oleh generasi muda, terutama dengan meningkatkan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

“Jadi gini, tadi sudah saya sampaikan juga, AI ini kan alat buatan manusia, ya kan. Jadi ini mempermudah dan membuat atau menggampangkan untuk kita dalam bekerja, mendukung pekerjaan,” kata Afriansyah.

Dia menegaskan, AI tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, teknologi tersebut perlu digunakan secara optimal untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan.

“AI sendiri adalah buatan manusia, jadi kita tidak usah takut dengan perkembangan AI yang ada, begitu. Jadi kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga AI ini bisa kita jadikan alat yang betul-betul bisa mempermudah kita untuk dalam bekerja,” kata Afriansyah.

Untuk menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja di tengah perkembangan teknologi, Afriansyah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap berkolaborasi dalam memberikan pelatihan vokasi kepada anak muda.

Dia menyebut Kemnaker memiliki tempat pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Kami siap bekerjasama melakukan pelatihan vokasi kepada anak-anak muda kita karena kami Kementerian Ketenagakerjaan punya tempat-tempat pelatihan yang siap berkontribusi dan berkolaborasi dengan anak-anak muda dalam hal pelatihan-pelatihan yang mereka inginkan,” kata Afriansyah.

Editor: Bintang Pradewo
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